Спецпредставитель президента РФ Лаврентьев: Выход США из Ирака может затянуться

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
Власти Ирака уведомили Москву, что США планируют начать вывод своих военных из страны. Однако этот процесс может затянуться на долгие годы.
Лаврентьев также напомнил, что незаконное военное присутствие Соединённых Штатов в Сирии является постоянной причиной нестабильной обстановки в стране. По его мнению, вывод американских войск из Ирака может затянуться на долгие годы, потому что Пентагон просто не готов к этому. Такое промедление также не будет способствовать установлению прочного мира в регионе, заключил спецпредставитель президента РФ.
Читайте также:
США планируют начать переговоры с Ираком о выводе американских войск из страны
Порядка 15 ракет были выпущены по американской авиабазе в Ираке
Al Arabiya: Американская военная база в Курдистане подверглась атаке дрона
Александр Бойцов