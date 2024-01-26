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Спецпредставитель президента РФ Лаврентьев: Выход США из Ирака может затянуться

26 января 2024, 08:23
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Власти Ирака уведомили Москву, что США планируют начать вывод своих военных из страны. Однако этот процесс может затянуться на долгие годы.

Об этом в беседе с РИА Новости заявил специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Ранее министр обороны Ирака Сабит аль-Аббаси сообщал о создании двумя странами специального комитета, который будет курировать вопросы вывода американских войск из ближневосточной страны. Он также подчеркнул, что иракские вооружённые силы и службы безопасности готовы полностью взять контроль над ситуацией в стране в свои руки, после того, как будут выведены войска международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ*.

Лаврентьев также напомнил, что незаконное военное присутствие Соединённых Штатов в Сирии является постоянной причиной нестабильной обстановки в стране. По его мнению, вывод американских войск из Ирака может затянуться на долгие годы, потому что Пентагон просто не готов к этому. Такое промедление также не будет способствовать установлению прочного мира в регионе, заключил спецпредставитель президента РФ.

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Ельцин считал, что РФ должна первой вступить в НАТО, следует из секретных документов
Ельцин считал, что Россия должна первой вступить в НАТО при расширении
26 января 2024, 07:29

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Бывший президент России Борис Ельцин, встречаясь с американским лидером Биллом Клинтоном в 1994 году в Ново-Огарево заявлял, что именно РФ должна первой присоединиться к НАТО в случае его расширения. Такие данные приводятся в рассекреченной Архивом национальной безопасности США стенограмме.
«Необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны, который будет способствовать укреплению международной безопасности», — приводятся слова Ельцина в рассекреченных документах.

По его мнению, за Москвой должны были последовать другие страны из Центральной и Восточной Европы.

Тогда Клинтон очень сдержанно ответил, что Россия – величественная страна, однако ничего о создании предложенного Ельциным объединения в ответе не значилось. Тогда же президент США заявил своему российскому коллеге об «уникальной возможности», которая станет возможна для обеих стран в случае развития отношений по намеченному курсу. Он считал, что Россия и США «могли бы гарантировать Европе столетие мира или даже больше».

В 1999 произошло расширение НАТО, тогда в него вошли Польша, Чехия и Венгрия.

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РФ сделает все, чтобы виновные в крушении Ил-76 были наказаны
Полянский: РФ сделает все, чтобы виновные в крушении Ил-76 понесли наказание
26 января 2024, 07:10

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Москва обязательно сделает все для того, чтобы ответственные за катастрофу Ил-76 были наказаны. Такле заявление сделал на заседании СБ ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
«Со своей стороны сделаем все для того, чтобы все ответственные за это и иные преступления киевской неонацистской клики понесли заслуженное наказание», — заявил Полянский.

По его словам, все данные о крушении Ил-76, полученные в результате расследования, указывают на заранее продуманное преступление киевских властей, так как украинская сторона была заранее уведомлена о маршруте и способе транспортировки пленных на место, где планировался дальнейший обмен.

Полянский подчеркнул, что Россия выяснит, какое оружие было использовано для поражения воздушного судна. Если выяснится, что ВСУ использовали ЗРК Patriot или IRIS-T, тогда США или Германия также будут являться соучастниками преступления.

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Антиправительственные митинги начались в Словакии
Десятки тысяч протестующих в Словакии требуют остановить уголовную реформу
26 января 2024, 05:53

Фото: iStock/Wirestock

Десятки тысяч протестующих в Словакии выступили против уголовной реформы, внедряемой правительством премьер-министра Роберта Фицо, и требуют его немедленной остановки, сообщает портал Sme.
Наряду с прекращением реформы, участники акций протеста выдвигают требование об отставке правительства. За массовыми митингами стоят либеральные партии парламентской оппозиции, лишившиеся власти в Словакии после прошедших парламентских выборов, считает издание.

СМИ подчеркивают, что с конца 2023 года в стране активно проходят антиправительственные протесты, вызванные решением кабинета министров отменить деятельность специальной прокуратуры 6 декабря 2023 года.

По мнению кабинета, эта прокуратура систематически нарушала гражданские права и злоупотребляла своими полномочиями.

Против отмены прокуратуры высказались также посольство Соединенных Штатов и Европейская комиссия, а также президент Словакии Зузана Чапутова.

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Нарышкин обвинил Запад в планах устроить революцию в России
Нарышкин: Запад планирует устроить революцию в России, но у него не получится
26 января 2024, 05:28

Фото: kremlin.ru

Руководитель Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в беседе с РИА Новости обвинил Запад в попытках провести революцию в России, однако подчеркнул, что эти усилия не приведут к успеху.
«С уверенностью могу сказать, что западное, прежде всего американское разведывательное сообщество, искренне поверило в мощь своей технологии свержения так называемых неугодных режимов», — подчеркнул Нарышкин.
Глава СВР отметил, что на счету Запада уже имеются примеры «арабской весны» с ее хаосом, большим количеством жертв и разрушениями, а также евромайдана на Украине, последствия которого ощущаются и по сей день.

По мнению Нарышкина, западные страны, испытывая «головокружение от успехов», пытаются реализовать аналогичные сценарии в России, но он утверждает, что эти усилия обречены на провал.

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#страны
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Выступление представителя Киева в СБ ООН по сбитому Ил-76 назвали параноидальным
Дипломат Полянский назвал выступление Украины в СБ ООН по Ил-76 параноидальным
26 января 2024, 05:24

Фото: iStock/Askolds

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский оценил выступление зампостпреда Украины в Организации Кристины Гайовишин на заседании Совбеза ООН, посвященном сбитому российскому Ил-76.
Российский дипломат назвал его параноидальным и бредовым, передает РИА Новости.

«Я, на самом деле, не собирался комментировать украинское выступление. Оно как всегда параноидальное и бредовое», — отметил Полянский.
Дипломат также предположил, что Гайовишин была настроена продолжать распространение ложной информации и защищать киевские власти. По его словам, списки украинских военнопленных, предназначенных для обмена, были заранее опубликованы, и Киев обладал соответствующей информацией.

Ранее Полянский заявил, что в случае подтверждения использования Украиной зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot или IRIS-T для атаки на российский Ил-76, сбитый в Белгородской области, США и ФРГ могут быть причастными к теракту.

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Песков заявил об опасных «милитаристских настроениях» в Прибалтике
26 января 2024, 03:26

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что «милитаристские настроения» в странах Прибалтики представляют стратегическую угрозу для Калининграда. По его мнению, это обстоятельство требует принятия дополнительных мер для обеспечения надежной безопасности России.
Песков высказал мнение о том, что в странах Прибалтики «преобладают русофобские настроения», и они активно увеличивают военные объекты и военную технику на своей территории. В ходе выступления на Первом канале он подчеркнул наличие опасности, особенно в стратегическом аспекте, учитывая милитаристские тенденции в Европе.

Напомним, 25 января президент Владимир Путин посетил Калининградскую область, где встретился с губернатором Антоном Алихановым и пообщался со студентами Балтийского федерального университета имени Эммануила Канта. Песков подчеркнул, что данное посещение было запланированным и не являлось «месседжем» для стран НАТО.

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В Госдепе США отметили талант экономического руководства РФ
26 января 2024, 02:53

Фото: iStock/designer491

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен высоко оценил талантливость экономического руководства России и его способность эффективно справляться с санкциями со стороны Запада.
В ходе своего выступления он подчеркнул, что российская экономика продолжает успешно преодолевать западные ограничения.

Санкции со стороны Запада были усилены после начала спецоперации на Украине, затрагивая различные секторы российской экономики.

Например, нефтегазовая компания ЛУКОЙЛ столкнулась с трудностями из-за ограничений, введенных после аварии на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в стране.

Также банк ВТБ потерял контроль над своими дочерними компаниями VTB Europe и VTB Capital. Тем не менее, в Кремле отметили, что последние пакеты санкций свидетельствуют о том, что Запад исчерпал свои ресурсы в экономическом противостоянии России.

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Полянский сделал замечание постпреду Франции в Совбезе ООН
Россия в ООН призвала Францию не ставить интересы НАТО выше долга председателя
26 января 2024, 01:41

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Россия выразила разочарование в связи с решением Франции, председательствующей в Совете Безопасности ООН, отложить срочное заседание Совбеза по инциденту с Ил-76 со среды на четверг, передает РИА Новости.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал не придавать интересам НАТО и Киева более высокий приоритет по сравнению с обязанностями председательства.

«Мы сожалеем, что вам пришлось принимать решение относительно срочности проведения заседания вместо нас», - заявил он.
Полянский выразил глубокое разочарование действиями Франции и попросил не поддаваться давлению, связанному с солидарностью НАТО, и не ставить интересы альянса и Киева выше своих обязанностей в качестве председателя.

Ранее Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с инцидентом с Ил-76 на среду в 23:00 мск, однако председательствующая Франция перенесла его на 1:00 мск пятницы.

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Трамп призвал штаты направить силы для помощи Техасу
Трамп призвал штаты направить силы для помощи Техасу в сдерживании мигрантов
26 января 2024, 00:57

Фото: istockphoto/Naeblys

Бывший президент США Дональд Трамп призвал все заинтересованные штаты направить свои силы в Техас для защиты южной границы страны от нелегальной миграции. Соответствующее заявление политика было опубликовано в его социальной сети Truth Social.
«Мы призываем все заинтересованные штаты разместить свои силы в Техасе с целью предотвратить нелегальный въезд и вернуть нелегальных мигрантов за границу. Все американцы должны поддержать разумные меры, предпринятые властями Техаса, направленные на обеспечение безопасности, спокойствия и суверенитета как Техаса, так и всей нации», - заявил Трамп.
Экс-президент также заявил, что в случае своего переизбрания в текущем году, он намерен тесно сотрудничать с губернатором Техаса Грегом Эбботтом, а также с лидерами других приграничных штатов, чтобы противостоять вторжению мигрантов, закрыть границу и запустить крупнейшую операцию по депортации в истории.

Трамп подчеркнул, что те, кого президент Байден впустил в страну, не должны чувствовать себя комфортно, так как скоро им предстоит вернуться домой.

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