Спецпредставитель Путина поделился планами США по возвращению на рынок РФ

России и США необходимо провести дополнительные переговоры для устранения существующих разногласий, однако стороны уже достигли значительного прогресса в диалоге. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе общения с журналистами в Вашингтоне.