Спецпредставитель Путина поделился планами США по возвращению на рынок РФ

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Американские компании проявляют интерес к занятию ниш на российском рынке, оставшихся после ухода европейских предприятий. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в Вашингтоне во время общения с прессой.
Дмитриев отметил, что идеологические ограничения ЕС могут создать возможности для американского бизнеса, но только в стратегически важных для России секторах. Приоритетом остаётся поддержка отечественных компаний, а иностранные партнёры должны интегрироваться в местные проекты.
Сотрудничество с компаниями США возможно лишь при соблюдении национальных интересов и официального одобрения правительством РФ, а также при создании совместных предприятий с российскими участниками.
По данным РФПИ, переговоры с зарубежными игроками ведутся с акцентом на технологический трансфер и развитие производств внутри страны. Решения принимаются после тщательного анализа экономической целесообразности.
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Сотрудничество с компаниями США возможно лишь при соблюдении национальных интересов и официального одобрения правительством РФ, а также при создании совместных предприятий с российскими участниками.
По данным РФПИ, переговоры с зарубежными игроками ведутся с акцентом на технологический трансфер и развитие производств внутри страны. Решения принимаются после тщательного анализа экономической целесообразности.
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Мария Моисеева