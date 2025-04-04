Три аэропорта в Москве прекратили принимать и отправлять авиарейсы

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Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно приостановили прием и отправку авиарейсов. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Детали инцидента и сроки возобновления работы аэропортов официально не раскрываются. Власти акцентируют, что принятые меры носят превентивный характер.
Внуково прекратил принимать самолеты с 23:43 мск по причинам, не зависящим от аэропорта, как уточнили в его пресс-службе. Ранее телеграм-канал Baza сообщил о введении во Внуково режима «Ковер».
Позднее мэр Москвы Сергей Собянин связал ограничения с работой ПВО, которая сбила дрон, направлявшийся в сторону столицы.
Об атаках беспилотников также заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, подтвердивший активность систем противовоздушной обороны в регионе.
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Внуково прекратил принимать самолеты с 23:43 мск по причинам, не зависящим от аэропорта, как уточнили в его пресс-службе. Ранее телеграм-канал Baza сообщил о введении во Внуково режима «Ковер».
Позднее мэр Москвы Сергей Собянин связал ограничения с работой ПВО, которая сбила дрон, направлявшийся в сторону столицы.
Об атаках беспилотников также заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, подтвердивший активность систем противовоздушной обороны в регионе.
«Атака беспилотников на Липецк и Липецкий МО продолжается. Оставайтесь дома и не подходите к окнам», — написал в своем Telegram-канале он.Читайте также:
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Мария Моисеева