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Три аэропорта в Москве прекратили принимать и отправлять авиарейсы

Во Внуково, Домодедово и Жуковском временно ограничили рейсы самолетов
Фото: iStock/tanyss

Фото: iStock/tanyss

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно приостановили прием и отправку авиарейсов. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Детали инцидента и сроки возобновления работы аэропортов официально не раскрываются. Власти акцентируют, что принятые меры носят превентивный характер.

Внуково прекратил принимать самолеты с 23:43 мск по причинам, не зависящим от аэропорта, как уточнили в его пресс-службе. Ранее телеграм-канал Baza сообщил о введении во Внуково режима «Ковер».

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин связал ограничения с работой ПВО, которая сбила дрон, направлявшийся в сторону столицы.

Об атаках беспилотников также заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, подтвердивший активность систем противовоздушной обороны в регионе.

«Атака беспилотников на Липецк и Липецкий МО продолжается. Оставайтесь дома и не подходите к окнам», — написал в своем Telegram-канале он.
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Собянин: силы ПВО Минобороны отразили атаку БПЛА, летевшего на Москву
04 апреля 2025, 00:52

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Системы ПВО Министерства обороны предотвратили атаку беспилотника, направлявшегося в сторону Москвы. Информацию о нейтрализации дрона передал мэр Москвы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.
По данным очевидцев, которые передает Mash, в Филимонковском, Вороновском и Первомайском районах Новой Москвы были слышны звуки, напоминающие взрывы. Точные причины инцидента и детали происходящего пока не раскрываются.

Также в Росавиации сообщили, что временные ограничения на полеты введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Эти аэропорты на данный момент приостановили прием и отправку авиарейсов.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» уточняет, что жители одного из населенных пунктов Одинцовского района Подмосковья также сообщают о звуках взрыва, а в Раменском и Жуковском пишут о проблемах со связью.

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На Украине начали применять психотропные препараты для возвращения военных в строй
Independent: На Украине начали возвращать бойцов в строй с помощью кетамина
03 апреля 2025, 21:45

Фото: iStock/Olena_Z

На Украине врачи для лечения и быстрого возвращения военных в строй начали применять психотропный препарат кетамин. Об этом пишет британская газета The Independent.
Руководитель Центра психического здоровья и реабилитации «Лесная поляна» рассказала в беседе с изданием, что классическая психотерапия может затянуться на пять лет, поэтому перед медиками встала задача найти что-то, что будет иметь быстрый эффект.

В результате, решил остановиться на психоделической терапии, которая позволяет в кратчайшие сроки вернуть бойцов на передовую.

По словам журналистов, пациенты психиатрической больницы принимают кетамин под присмотром врачей. Зачастую им завязывают глаза и включают в наушниках успокаивающую музыку. При этом подчёркивается, что такой метод действительно приводит к «поразительно быстрым результатам».

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Зеленский допустил поиск компромисса по утраченным территориям
03 апреля 2025, 19:52

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский допустил поиск компромисса по утраченным Украиной территориям. Об этом он сообщил в ходе встречи с предпринимателями в Черниговской области, пишут местные СМИ.
Киев никогда не признает утраченные территории российским, эта одна из красных линий. Однако если получится найти компромисс, чтобы возвращение территорий было осуществлено со временем и путём дипломатии, то Украина готова пойти на это, поскольку это станет единственным верным путём, отметил политик.

Вместе с тем, Зеленский убеждён, что «справедливый мир» наступит только тогда, когда Украине будут возвращены все территории.

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«Широкое наступление»: стало известно о новом этапе СВО
Pravda.Ru: появились предпосылки для начала широкого наступления в зоне СВО
03 апреля 2025, 18:05

Фото: iStock/Anna_Anikina

На фронте появились предпосылки для начала нового этапа СВО и широкого наступления — курская операция близится к завершению, резервы подготовлены, весенняя распутица подходит к концу. Об этом пишет Pravda.Ru. Как отмечается, президент РФ Владимир Путин не случайно пообещал «добить» ВСУ и призвал ввести «внешнее управление» Украиной.
«То есть он уже ведет разговор о следующем этапе СВО, который выставит для США совсем другие условия заключения мира, возможно, даже через капитуляцию Украины. Для начала широкого наступления в зоне СВО созрели предпосылки и на «земле» — курская операция успешно завершается, осталось освободить всего лишь Олешню и Горналь, резервы подготовлены, заканчивается весенняя распутица», — отмечает издание.
В то же время в Харьковской области в ловушку попала штурмовая группа ВСУ, которая пыталась вернуть контроль над позициями у Степовой Новоселовки. Об этом сообщил спецкор RT Александр Пискунов и опубликовал видео сражения украинских боевиков с 352-ым мотострелковым полком. Все вражеские штурмовики были ликвидированы.
«На кадрах видно, что как только ВСУ высадились из БМП, по ним сразу начали отрабатывать дроны ВС России под управлением операторов с позывными Снегирь и Карабах», — передает телеканал.
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В новой песне Пугачевой нашли дискредитацию СВО
Глава ФПБК Бородин: новую песню Пугачевой нужно проверить на дискредитацию СВО
03 апреля 2025, 17:44

Алла Пугачева (фото: Instagram* @alla_orfey)

Новую песню певицы Аллы Пугачевой, которая повествует о диалоге матери и погибшего на войне сына, нужно проверить на дискредитацию СВО. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, песня лишь прикрывается патриотизмом, а на самом деле представляет собой «западную методичку».
«Мы считаем это (песню «Мама». — прим.ред.) дискредитацией специальной военной операции. Надо, чтобы эксперты МВД или Министерства юстиции оценили и дали оценку, а не частные организации. Мы сегодня подготовим ряд обращений на дискредитацию ВС России. Пугачева точно выполняет западную повестку, даже не обсуждается», — возмутился он.
Бородин добавил, что готовится обратиться в Генпрокуратуру, но призвал пока не делать поспешных выводов, а дождаться заключения экспертизы.

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