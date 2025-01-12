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Украина собирается начать мирные переговоры во главе с легитимной властью. Об этом сообщил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в беседе с болгарским порталом «Поглед Инфо».
В минувшую среду стало известно о решении Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок. Однако это будет возможно при условии, что бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру.
Кедми указал, что заявления о проведении выборов и выдвижении конкретных кандидатов связано с предупреждением президента России Владимира Путина о том, что Москва готова провести переговоры только с легитимной властью.
Политолог напомнил, что Зеленский, в свою очередь, не обладает никакой легитимностью, а его пребывание у власти противоречит конституции Украины. По словам Кедми, судьба Зеленского находится в руках Вашингтона, который может в любой момент начать поиск подходящей кандидатуры на его место.
Собеседник портала убеждён, что США придут к выводу, что Зеленский не является лучшей фигурой для управления страной, поэтому будут искать альтернативного кандидата, который придёт к власти после проведения выборов.
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Кедми указал, что заявления о проведении выборов и выдвижении конкретных кандидатов связано с предупреждением президента России Владимира Путина о том, что Москва готова провести переговоры только с легитимной властью.
Политолог напомнил, что Зеленский, в свою очередь, не обладает никакой легитимностью, а его пребывание у власти противоречит конституции Украины. По словам Кедми, судьба Зеленского находится в руках Вашингтона, который может в любой момент начать поиск подходящей кандидатуры на его место.
Собеседник портала убеждён, что США придут к выводу, что Зеленский не является лучшей фигурой для управления страной, поэтому будут искать альтернативного кандидата, который придёт к власти после проведения выборов.
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Анастасия Чинкова