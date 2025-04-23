Спецпредставитель Трампа летит в Россию для встречи с Путиным

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана должен поддержать ослабленные позиции Тегерана на Ближнем Востоке, который почти потерял всю свою «ось сопротивления» в Сирии, Ливане и секторе Газа. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, историк Борис Долгов. По его словам, США, Турция и Израиль при этом усилили свои позиции в регионе.