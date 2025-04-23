Спецпредставитель Трампа летит в Россию для встречи с Путиным

Стивен Уиткофф и Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф прямо в эти минуты летит в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Предполагается, что уже в эту пятницу он снова встретится с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы, как ожидается, будет затронут вопрос урегулирования конфликта на Украине.
Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский намеренно срывает сделку по мирному урегулированию. Американский лидер призвал политика либо заключить мир сейчас, либо в ближайшие годы он потеряет всю страну.
Также Трамп отметил, что подстрекательные заявления, к примеру, отказ Зеленского признать Крым российским, затрудняют урегулирование украинского конфликта. В настоящее время, по его словам, ситуация на Украине очень тяжёлая, а у Киева «нет козырей для игры».
Читайте также:
Уиткофф приедет в Москву на этой неделе, сообщил Ушаков
США разгневались из-за отказа Украины признать Крым российским
Переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров отложены
Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский намеренно срывает сделку по мирному урегулированию. Американский лидер призвал политика либо заключить мир сейчас, либо в ближайшие годы он потеряет всю страну.
Также Трамп отметил, что подстрекательные заявления, к примеру, отказ Зеленского признать Крым российским, затрудняют урегулирование украинского конфликта. В настоящее время, по его словам, ситуация на Украине очень тяжёлая, а у Киева «нет козырей для игры».
Читайте также:
Уиткофф приедет в Москву на этой неделе, сообщил Ушаков
США разгневались из-за отказа Украины признать Крым российским
Переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров отложены
Анастасия Чинкова