Уиткофф приедет в Москву на этой неделе, сообщил Ушаков

Стивен Уиткофф и Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф планирует приехать в Москву на этой неделе. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с журналистами.
Отмечается, что Уиткофф может посетить Россию после серии консультаций с европейскими и украинскими коллегами в Лондоне по теме мирного соглашения в рамках конфликта на Украине.
Ранее в Кремле пообещали проинформировать, если визит спецпосланника Дональда Трампа в Москву состоится.
Напомним, что 11 апреля Уиткофф встречался с президентом России Владимиром Путиным. В ходе более чем четырёхчасовой беседы обсуждалась тема статуса территорий в контексте украинского конфликта.
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Ранее в Кремле пообещали проинформировать, если визит спецпосланника Дональда Трампа в Москву состоится.
Напомним, что 11 апреля Уиткофф встречался с президентом России Владимиром Путиным. В ходе более чем четырёхчасовой беседы обсуждалась тема статуса территорий в контексте украинского конфликта.
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Анастасия Чинкова