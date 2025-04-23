Переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров отложены

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Переговоры в Лондоне по урегулированию конфликта на Украине на уровне министров отложены. Встреча состоится на уровне экспертов, сообщили в МИД Великобритании.
Отмечается, что изначально в переговорах должны были принять участие представители Великобритании, Франции, США, Германии и Украины.
До этого телеканал Sky News сообщал, что министры иностранных дел Франции и Германии отложили поездку в Лондон на переговоры по Украине после отмены визита туда госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа.
Накануне стало известно о возможном визите Уиткоффа в Москву на этой неделе.
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До этого телеканал Sky News сообщал, что министры иностранных дел Франции и Германии отложили поездку в Лондон на переговоры по Украине после отмены визита туда госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа.
Накануне стало известно о возможном визите Уиткоффа в Москву на этой неделе.
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Анастасия Чинкова