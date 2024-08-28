Спецслужбы Франции еще в 2017 году взломали телефон Дурова

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В 2017 году спецслужбы Франции осуществили секретную операцию по взлому телефона основателя Telegram Павла Дурова. Об этом информирует The Wall Street Journal.
Основанием для этой операции стало предположение, что мессенджер могут использовать террористы для вербовки новых членов, а также для осуществления преступных действий. Уточняется, что секретная миссия получила кодовое название «Пурпурная музыка».
Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вместе с ним задержали его спутницу Юлию Вавилову. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
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