Госслужащие США повлияли на выборы, нарушив законодательство страны

Фото: iStock/lucky-photographer
Госслужащие США, находясь при исполнении обязанностей, оказали влияние на результаты выборов, нарушив тем самым «закон Хэтча». Об этом сообщает телеканал NBC.
Ранее газета Washington Post писала, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер дала комментарий в адрес республиканцев в ходе брифингов для прессы, чем нарушила так называемый «закон Хэтча», который запрещает государственным служащим при исполнении обязанностей влиять на проведение и результаты выборов.
По данным телеканала, пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер и её заместитель Эндрю Бейтс раскритиковали бюджетный план «MAGA» («Make America Great Again» – «Снова сделаем Америку великой»), предложенный республиканцами.
Также в преддверии промежуточных выборов 2022 года Жан-Пьер неоднократно упоминала «мега MAGA республиканцев», после чего был введён запрет на использование аббревиатуры в предвыборных слоганах. Однако после его введения пресс-секретарь как минимум один раз употребляла это выражение.
При этом отмечается, что представители Белого дома не будут наказаны за свои слова. А недавно употреблённое Бейтсом выражение «MAGA-номика» независимый офис специального прокурора не посчитал нарушением закона, поскольку таким термином администрация экс-президента США Дональда Трампа обозначила свой экономический план.
Читайте также:
Маск отказался голосовать за Байдена на выборах президента США
В США раскрыли последствия победы Трампа на выборах
Демократия под вопросом: Американист раскрыл будущее после выборов президента США
По данным телеканала, пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер и её заместитель Эндрю Бейтс раскритиковали бюджетный план «MAGA» («Make America Great Again» – «Снова сделаем Америку великой»), предложенный республиканцами.
При этом отмечается, что представители Белого дома не будут наказаны за свои слова. А недавно употреблённое Бейтсом выражение «MAGA-номика» независимый офис специального прокурора не посчитал нарушением закона, поскольку таким термином администрация экс-президента США Дональда Трампа обозначила свой экономический план.
Читайте также:
Маск отказался голосовать за Байдена на выборах президента США
В США раскрыли последствия победы Трампа на выборах
Демократия под вопросом: Американист раскрыл будущее после выборов президента США
Анастасия Чинкова