Спецслужбы Венгрии раскрыли результаты расследования взрывов в Ливане

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Ни одна компания из Венгрии или специалисты непричастны к производству или модификации взорвавшихся в Ливане пейджеров. Об этом сообщает издание «Прайм», ссылаясь на Управление по защите конституции Венгрии.
Отмечается, что в стране провели расследование по факту взрыва устройств. Его результаты были преданы международным организациям и комиссии по нацбезопасности парламента Венгрии. В итоге выяснилось, что взорвавшиеся пейджеры никогда не находились на территории страны.
Ранее производитель пейджеров из Тайваня Gold Apollo заявил, что взорвавшиеся пейджеры по лицензии были произведены будапештской фирмой BAC Consulting Kft. В правительстве же указали, что фирма действительно занимается подобными устройствами, но она не производит их, а лишь является посредником.
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Анастасия Чинкова