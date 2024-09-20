Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Стало известно, что начали делать жители Ливана из-за боязни новых взрывов

Стало известно, что начали делать жители Ливана из-за боязни новых взрывов

NYT: жители Ливана отключают электронные приборы и телефоны из-за боязни взрывов
20 сентября 2024, 11:21
Фото: istockphoto/ramzihachicho

Фото: istockphoto/ramzihachicho

Жители Ливана из-за боязни новых взрывов начали отключать электронные приборы и телефоны. Об этом информирует газета New York Times.
Напомним, что во вторник в Ливане в разных районах произошли взрывы пейджеров. В результате погибли 12 человек, а около 2800 получили ранения. В среду, после взрывов пейджеров, начали детонировать и другие телекоммуникационные устройства.

«Из-за атак многие ливанцы боятся, что другие устройства могут взорваться. Некоторые поспешили отключить бытовые приборы. Другие отключили от питания инверторы и солнечные установки, питающие их дома», — отмечается в материале.



Сообщается, что многие убрали телефоны от тела и отказались отвечать на входящие звонки. По данным издания, теперь жители Ливан относятся с недоверием ко всем устройствам.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что произошедшее в Ливане должно быть тщательно расследовано. По его словам, спланированная высокотехнологичная атака может привести к серьёзным последствиям не только для Ливана, но и для всего мира, а сенатор Алексей Пушков заявил, что эти взрывы стали новым оружием в борьбе за уничтожение людей.

Читайте также:

Пушков заявил о применении нового страшного оружия массового поражения

«Максимальный психоз»: В ГД оценили возможность повторения ливанского «пейджер-теракта» в РФ

«‎Глобальная угроза для всех стран»: Володин прокомментировал взрывы в Ливане
#телефоны
#взрывы
#атака
#рф
Сын певицы Ирины Понаровской внезапно умер в Москве
Сын известной певицы Ирины Понаровской Энтони Родд внезапно умер в Москве
20 сентября 2024, 10:56

Фото: РИА Новости/Юрий Сомов

В Москве внезапно скончался сын певицы Ирины Понаровской Энтони Родд, информирует тг-канал «112». Уточняется, что 39-летний мужчина почувствовал себя плохо ранним утром. Его жена вызвала бригаду Скорой помощи, однако в районе шести часов утра Родд умер.
Энтони Родд является отпрыском знаменитого джазмена Вейланда Родда младшего. У него остались дети и супруга.

Перед этим сообщалось, что известный пианист Лука Сафронов подвергся нападению в Питере. Как писал тг-канал Baza, конфликт случился на почве спора относительно места, где разрешено останавливаться. Потерпевший является сыном не менее знаменитого художника Никаса Сафронова.

Читайте также:

Мага Анатолия Кашпировского проверят на мошенничество и уклонение от налогов

СК завершил расследование убийства корреспондента агентства Sputnik Бентли

Стало известно, сколько лет дали водителю, сбившему девять человек в Благовещенске
#мир
#россия
#москва
#звёзды
#смерть
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я жду маму»: едва не погибшая от рук матери дочь защищает ее в суде, подробности дела Антонины Мартыновой
20 сентября 2024, 10:54

Фото: iStock/Giuda90

В апелляционном суде Москвы прошло рассмотрение известного «новгородского дела» Антонины Федоровой-Мартыновой. Она обвиняется в покушении на свою двухлетнюю дочь от первого брака в 2007 году. Чудом выжившая девочка всеми силами стремилась оправдать мать и хотела выступить ее правозащитником в суде. О том, почему 39-летняя женщина пыталась избавиться от дочери и как сейчас живет девочка расскажет редакция «Радио 1».

Женщина хотела убить свою двухлетнюю дочь

Фото: iStock/Victor Kaprov

В 2007 году супруга главреда «Новой газеты. Европа»* сбросила свою двухлетнюю дочь Алису с высоты третьего этажа в пролет подъезда в общежитии. Девочка выжила и отделалась травмой головы. Женщина с самого начала отказывалась признавать вину. Уверяла, что дочка сама вышла из комнаты в общежитии, добралась до лестницы и выпала.

В защиту Мартыновой тогда развернули шумную кампанию, с требованием закрыть уголовное дело выступали общественники и юристы. Однако в 2008 году присяжные вынесли вердикт: Антонина виновна. После этого Мартынова собрала вещи и исчезла. 16 лет она вместе с дочерью пряталась от правосудия. Однако в 2024 году ее удалось задержать в Ставропольском крае. Затем женщину доставили в Великий Новгород, чтобы завершить процесс.

В мае Мартыновой был вынесен приговор: 9 лет лишения свободы.


Выжившая Алиса защищает мать в суде


20-летняя Алиса Федорова сама попросила защищать свою 39-летнюю мать. Она не верит в ее вину и не считает себя потерпевшей. Алиса Федорова впервые дала интервью «МК», где заявила, что у нее есть доказательства невиновности матери, однако подробностей не привела.

Когда речь зашла о том, что Алиса является потерпевшей по делу, она отметила, что никто не спрашивает ее мнения о том, должна ли мама отбывать уголовное наказание. Она посчитала уголовное преследование в отношении матери неправильным и несправедливым. При этом Алиса отказывается вспоминать события того злополучного дня, когда едва не погибла.

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Как сейчас живет Алиса Федорова


В настоящее время Алиса живет с бабушкой в Москве. Она учится и следит за судебными делами матери. Алиса также поделилась с журналистами подробностями своей первой встречи с родным отцом Павлом Федоровым, которая состоялась не так давно. Они заново познакомились и немного пообщались, но сейчас не поддерживают связь.

Что касается Кирилла Мартынова**, второго мужа ее матери, то Алиса его совсем не помнит и заявляет, что рада тому, что он больше не является ее отчимом.


Отношения Алисы с матерью


Алиса рассказала, что у нее с мамой хорошие отношения. Им всегда есть о чем поговорить.

На вопрос о задержании матери в марте Алиса призналась, что не хочет вспоминать события того дня, так как никому не пожелала бы пережить такое.

«Я жду маму и уверена в ее невиновности», — сообщила Алиса.

Что касается возможности видеться с мамой в СИЗО, она сообщила, что уже успела попасть к ней на свидание и поговорить. Когда Алису спросили, хочет ли она что-то сказать людям, от которых зависит свобода ее матери, она выразила мнение, что произошло чудовищное недоразумение, которое необходимо исправить. Она попросила не разлучать ее с родственницей и не отправлять ее в тюрьму за то, чего она не совершала.

Читайте также:

Если не будет интима, отправит сына на СВО: бывший муж со связями преследует жительницу Уфы, подробности

Нашли у соседа секс-игрушки: в Нижнем Тагиле простились с задушенной насильником девочкой

Брак с грузином привел к убийству 14-летней жены: как мать продала дочь «за овец» и лишилась ее

* объявлена в РФ нежелательной организацией.
** признан иноагентом в РФ

#приговор
#уголовное женщина
#мать
#наказание
#сизо
#девочка
#рф
#подъезд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На известного пианиста Луку Сафронова напали в Петербурге
Водитель «Майбаха» напал на известного пианиста Луку Сафронова в Петербурге
20 сентября 2024, 10:25

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Водитель «Майбаха» напал на известного пианиста Луку Сафронова, сына художника Никаса Сафронова, в Петербурге. Мужчина выволок его из машины после спора о месте разрешенной остановки. Об этом говорится в Telegram-канале Baza.
Отмечается, что пианист приехал на выставку своего отца. Утром Сафронов возвращался в отель и заказал машину в одном из сервисов премиальных авто.

Но между ним и водителем автомобиля произошел конфликт из-за места разрешенной остановки. Водитель утверждал, что известный пианист ждал его в том месте, где запрещена остановка.

На что Сафронов ответил, что в этом месте проблем с парковкой нет. Когда выяснилось, что водитель машины не прав, он схватил пианиста за руку и выволок из авто. Иные подробности конфликта в настоящее время неизвестны.

Читайте также:

Мага Анатолия Кашпировского проверят на мошенничество и уклонение от налогов

К гибели военкора агентства Sputnik Бентли причастны четверо российских военных

Место работы террориста-барбера из «Крокуса» вновь открыто
#конфликт
#остановки
#водитель
#остановка
#отель
#авто
#машины
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мага Анатолия Кашпировского проверят на мошенничество и уклонение от налогов
20 сентября 2024, 10:13

Фото: РИА Новости/Замир Усманов

Мага Анатолия Кашпировского подозревают в мошеннических действиях, а также уклонении от налогов, пишет SHOT. По информации журналистов, на экстрасенса пожаловались в СК участники общественного движения «Сорок сороков». Они потребовали проверки в отношении Кашпировского, поскольку к нему приходят пенсионеры.
Кроме того, по словам активистов, участники так называемых «творческих встреч» должны, по просьбе организаторов, нести с собой хлорку, которая может вызвать аллергию у людей.

Как подчеркивали очевидцы, Кашпировский просит за встречу наличные или перевод на карту.

Накануне сообщалось, что Кашпировский напал на журналистов SHOT после вопроса о хейте.

Читайте также:

К гибели военкора агентства Sputnik Бентли причастны четверо российских военных

В Подмосковье задержали серийную похитительницу телефонов

В округе Щёлково неизвестные подожгли лес
#россия
#новости
#криминал
#налоги
#следственный комитет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
К гибели военкора агентства Sputnik Бентли причастны четверо российских военных
20 сентября 2024, 09:34

Фото: iStock/fortton

Четверо российских военных являются фигурантами дела об убийстве корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли в Донецке. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.
«ГВСУ СК РФ окончено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова», — отметили в ведомстве.

По данным следствия, 8 апреля в Донецке военнослужащие Вансяцкий, Агальцев и Иорданов применили к корреспонденту физическое насилие и пытки, что привело к его смерти.

В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с телом Бентли. Девятого апреля, по указанию Вансяцкого, военнослужащий той же войсковой части Бажин переместил останки Бентли с места приступления.

Напомним, что Бентли присоединился к ополчению ДНР в 2014 году, вдохновленный мужеством и стойкостью местных жителей. В ходе военных действий он проявлял искреннее сострадание к нуждающимся, собирая средства и передавая гуманитарную помощь пожилым людям, женщинам и детям Донбасса. Кроме того, он неоднократно выражал поддержку российской специальной военной операции на Украине и был награжден орденами ДНР.

В середине апреля Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня», сообщила о гибели 64-летнего корреспондента Sputnik Рассела Бентли, американца с российским гражданством, известного под позывным «Техас».

Читайте также:

СК завершил расследование убийства корреспондента агентства Sputnik Бентли

В Сети появилось видео, как раненый боец ВС РФ отбросил от себя гранату ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал сроки окончания СВО
#ск рф
#расследование
#днр
#сво
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье задержали серийную похитительницу телефонов
20 сентября 2024, 09:33

Фото: iStock/fortton

Женщину, подозреваемую в серии краж мобильных телефонов в Балашихе, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что в одном из кафе на проспекте Ленина женщина проследила, когда одна из посетительниц отвлеклась, залезла к ней в сумочку и вытащила мобильный телефон», — говорится в сообщении.
По записям с камер видеонаблюдения удалось установить личность воровки, её оказалась 33-летняя местная жительница. Женщину задержали в городе Старая Купавна Богородского округа. По данным полиции, задержанная причастна ещё к трём таким же кражам на территории Балашихи, общий ущерб от её действий составил 260 тысяч рублей.

Против задержанной завели уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба».

Читайте также:

СК завершил расследование убийства корреспондента агентства Sputnik Бентли

В округе Щёлково неизвестные подожгли лес

Место работы террориста-барбера из «Крокуса» вновь открыто
#балашиха
#кражи
#телефоны
#полиция
#криминал
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК завершил расследование убийства корреспондента агентства Sputnik Бентли
20 сентября 2024, 09:22

Фото: iStock/blinow61

Следственный комитет выяснил детали убийства корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли в Донецке, а также установил всех, кто причастен к этому преступлению. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«СК РФ установлены все лица, причастные к гибели Рассела Бентли, и обстоятельства совершенных преступлений», — отметили в ведомстве.

Помимо этого, сообщается, что дело об убийстве корреспондента Sputnik расследовали по трем статьям.

Напомним, что он с 2014 года сражался на стороне России и вел YouTube-блог, посвященный преступлениям Украины и США. В последнее время работал военным корреспондентом агентства Sputnik, пропал 8 апреля во время обстрела, когда направился на помощь пострадавшим. Позже супруга сообщила о смерти журналиста.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Сети появилось видео, как раненый боец ВС РФ отбросил от себя гранату ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал сроки окончания СВО

Стало известно о новых зверствах ВСУ под Курском над мирными жителями
#сша
#ск рф
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В округе Щёлково неизвестные подожгли лес
20 сентября 2024, 09:16

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар произошёл на территории Свердловского участкового лесничества — в одном километре от деревни Соколово городского округа Щёлково, сообщает пресс-служба Комлесхоза Московской области.
«Заметить возгорание помогла система видеомониторинга. Площадь пожара составила 0.01 гектара. На тушение направили 12 лесных пожарных и пять единиц техники. Справиться с огнём удалось за час с небольшим», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был низовым и произошёл и-за действий человека. В настоящее время виновные в поджоге устанавливаются.

В подмосковном Комлесхозе напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, в регионе установлены крупные штрафы. Для физлиц штраф составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей. Возможна также уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

Читайте также:

В Подмосковье крупный пожар: что известно к этому часу

В Красногорском лесу пресекли незаконный слёт студентов

В Торопецком округе Тверской области запретили посещение лесов после атаки дрона
#щёлково
#лес
#лесные пожары
#комитет лесного хозяйства мо
#комлесхоз мо
#пожарные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Место работы террориста-барбера из «Крокуса» вновь открыто
Барбершоп, где работал участник нападения на «Крокус», вновь открылся
20 сентября 2024, 08:43

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Барбершоп, где работал участник нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл», вновь открылся. Об этом информирует РИА Новости.
Речь идет о барбершопе в Тейково в Ивановской области. В данном заведении работал обвиняемый Мухаммадсобир Файзов*.

По словам продавца из соседнего магазина Максима, барбершоп пока не работает, однако он надеется, что салон откроется в скором времени. Максим отметил, что фигурант дела Файзов* хорошо работал.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

Читайте также:

Близкие фигуранта дела «Крокуса» заявили о готовности помочь ему с квартирой

В деле о теракте в «Крокусе» допустили появление новых фигурантов

В трехзвездочной гостинице в Москве прошли обыски по делу о теракте в «Крокусе»

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#крокус сити холл
#теракт
#террористы
#рф
#подмосковье
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате