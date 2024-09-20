Стало известно, что начали делать жители Ливана из-за боязни новых взрывов

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Жители Ливана из-за боязни новых взрывов начали отключать электронные приборы и телефоны. Об этом информирует газета New York Times.
Напомним, что во вторник в Ливане в разных районах произошли взрывы пейджеров. В результате погибли 12 человек, а около 2800 получили ранения. В среду, после взрывов пейджеров, начали детонировать и другие телекоммуникационные устройства.
Сообщается, что многие убрали телефоны от тела и отказались отвечать на входящие звонки. По данным издания, теперь жители Ливан относятся с недоверием ко всем устройствам.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что произошедшее в Ливане должно быть тщательно расследовано. По его словам, спланированная высокотехнологичная атака может привести к серьёзным последствиям не только для Ливана, но и для всего мира, а сенатор Алексей Пушков заявил, что эти взрывы стали новым оружием в борьбе за уничтожение людей.
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«Из-за атак многие ливанцы боятся, что другие устройства могут взорваться. Некоторые поспешили отключить бытовые приборы. Другие отключили от питания инверторы и солнечные установки, питающие их дома», — отмечается в материале.
Сообщается, что многие убрали телефоны от тела и отказались отвечать на входящие звонки. По данным издания, теперь жители Ливан относятся с недоверием ко всем устройствам.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что произошедшее в Ливане должно быть тщательно расследовано. По его словам, спланированная высокотехнологичная атака может привести к серьёзным последствиям не только для Ливана, но и для всего мира, а сенатор Алексей Пушков заявил, что эти взрывы стали новым оружием в борьбе за уничтожение людей.
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Дарья Осипова