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Применение украинскими войсками немецких крылатых ракет Taurus для ударов по территориям России станет объявлением войны. Об этом в интервью газете Rheinische Post заявила депутат нижней палаты парламента Германии Сара Вагенкнехт.
Также Вагенкнехт добавила, что украинский конфликт связан с потенциальным вступлением страны в НАТО. Если мирные переговоры не будут проведены в кратчайшие сроки, Украина потеряет ещё больше территорий.
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Анастасия Чинкова