Bild: правящая коалиция ФРГ проголосовала в ЕП за поставку Украине ракет Taurus

Фото: iStock/vadimrysev
Подавляющее большинство депутатов из правящей коалиции Германии проголосовали в Европарламенте за поставку Киеву крылатых ракет Taurus, передает Bild.
Сообщается, что «за» проголосовали 451 человек, «против» — 46, 49 парламентариев от голосования воздержались. По данным источника, в резолюции говорилось о том, что украинская сторона испытывает серьезную необходимость в высокотехнологичных системах ПВО и крылатых ракетах большой дальности, «таких как Taurus, Storm Shadow и Scalp».
Ранее депутат нижней палаты парламента Германии Сара Вагенкнехт заявила, что применение украинскими войсками немецких крылатых ракет Taurus для ударов по территориям России станет объявлением войны. Она подчеркнула, что передача Украине ракет Taurus является некоей границей, переступив которую Германия станет непосредственным участником конфликта.
Напомним, издание The Telegraph сообщило, что в настоящее время Киев испытывает некоторые трудности с боеприпасами и некоторыми видами вооружений.
Читайте также:
Применение ВСУ немецких ракет Taurus станет объявлением войны, заявили в Германии
Германия решила привести в состояние боевой готовности все имеющиеся ракеты Taurus
RS: Киеву нужно начать переговоры с Москвой, пока на Украине не наступил крах
Ранее депутат нижней палаты парламента Германии Сара Вагенкнехт заявила, что применение украинскими войсками немецких крылатых ракет Taurus для ударов по территориям России станет объявлением войны. Она подчеркнула, что передача Украине ракет Taurus является некоей границей, переступив которую Германия станет непосредственным участником конфликта.
Читайте также:
Применение ВСУ немецких ракет Taurus станет объявлением войны, заявили в Германии
Германия решила привести в состояние боевой готовности все имеющиеся ракеты Taurus
RS: Киеву нужно начать переговоры с Москвой, пока на Украине не наступил крах
Екатерина Коршунова