Шольц назвал смешными дискуссии по поводу поставок ВСУ дальнобойных ракет Taurus

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Канцлер Германии Олаф Шольц назвал смешными непрекращающиеся в немецком обществе дискуссии по поводу поставок дальнобойных ракет Taurus Вооружённым силам Украины. Об этом он заявил, выступая на конференции Europe 2024 в Берлине. Трансляцию провело издание Handelsblatt.
Дипломат рассказал, что Германия уже передала Украине существенно большую помощь, чем остальные европейские державы. Шольц озвучил сумму 28 миллиардов евро.
Канцлер объяснил, чем вызваны его слова о запрете на отправку дальнобойных ракет Taurus Киеву. Такое серьезное и дорогостоящее оружие должно обслуживаться исключительно профессиональными военными, имеющими подобный опыт. Для этих целей необходимо отправлять немецких военнослужащих на Украину, а Германия не хочет переступать эту черту.
Ракеты Taurus в процессе боевого применения требуют больших объемов данных, которые должны обрабатываться специальными техническими системами, а на Украине таковых нет. Кроме того, Шольц отметил, что если необходимые технические системы будут поставлены Украине, то они перестанут быть доступны Бундесверу, что существенно ослабит военную мощь ФРГ.
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Канцлер объяснил, чем вызваны его слова о запрете на отправку дальнобойных ракет Taurus Киеву. Такое серьезное и дорогостоящее оружие должно обслуживаться исключительно профессиональными военными, имеющими подобный опыт. Для этих целей необходимо отправлять немецких военнослужащих на Украину, а Германия не хочет переступать эту черту.
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Мария Федоровцева