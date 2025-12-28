Spiegel сообщил об обострении разногласий между Мерцем и Макроном из-за Путина
Противоречия между президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем обострились после предложения главы Пятой республики возобновить диалог российским лидером с Владимиром Путиным. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.
Макрон сделал шаг, который не получил одобрения от Мерца. Чтобы избежать открытого конфликта с Францией, немецкому лидеру приходится лишь делать вид, что он не замечает эту ситуацию, говорится в статье.
Уточняется, что разногласия между политиками становятся все более очевидными, и вероятность их прямого столкновения растет.
На прошлой неделе президент Франции заявил, что европейским странам следует возобновить диалог с российским руководством. Позднее издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что в Берлине сдержанно отреагировали на это заявление.
Читайте также: