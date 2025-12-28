Spiegel сообщил об обострении разногласий между Мерцем и Макроном из-за Путина

28 декабря 2025, 11:33

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Противоречия между президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем обострились после предложения главы Пятой республики возобновить диалог российским лидером с Владимиром Путиным. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.