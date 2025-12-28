28 декабря 2025, 09:36

Зеленский: Запад не предоставляет Киеву достаточной финансовой и военной помощи

Фото: iStock/Andrii Atanov

Владимир Зеленский пожаловался на нехватку денег и военной помощи от Запада. Об этом пишут украинские СМИ.





По его словам, для обеспечения стабильности стране нужна поддержка со стороны Европы и США, но в настоящее время ее недостаточно. Предводитель киевского режима подчеркнул, что на текущий момент ощущается дефицит средств противовоздушной обороны и вооружений.





«Деньги — слава Богу, есть европейское решение, но, честно говоря, постоянно есть дефицит денег, в частности, на производство оружия и, самое главное, дронов», — сказал Зеленский.