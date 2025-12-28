Зеленский пожаловался на нехватку денег и военной помощи от Запада
Владимир Зеленский пожаловался на нехватку денег и военной помощи от Запада. Об этом пишут украинские СМИ.
По его словам, для обеспечения стабильности стране нужна поддержка со стороны Европы и США, но в настоящее время ее недостаточно. Предводитель киевского режима подчеркнул, что на текущий момент ощущается дефицит средств противовоздушной обороны и вооружений.
«Деньги — слава Богу, есть европейское решение, но, честно говоря, постоянно есть дефицит денег, в частности, на производство оружия и, самое главное, дронов», — сказал Зеленский.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.