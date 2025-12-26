Политолог Топорнин: ФРГ не намерена участвовать в военных действиях на Украине
Слова лидера Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера о возможной отправке немецких военных на Украину связаны с обсуждением будущего мирного урегулирования. В этом уверен директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
Напомним, лидер крупнейшей фракции Европарламента Манфред Вебер предложил направить немецких военных на Украину под флагом ЕС.
По словам Топорнина, речь идет не о военных действиях, а о миротворческом контингенте, который мог бы обеспечивать гарантии безопасности для Украины.
«Речь шла о подразделениях, которые могли бы обеспечивать соблюдение условий урегулирования и предоставлять гарантии безопасности Украине. При этом его слова не подразумевали участие Германии в боевых действиях, а касались исключительно миротворческой миссии в рамках будущего соглашения», — пояснил Топорнин в разговоре с Pravda.Ru.
Он отметил, что сами немцы негативно относятся к идее об отправке военных за границу, особенно на Украину.
Тем временем ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что присутствие военных Великобритании, Германии, Франции и Турции на Украине по окончании конфликта неприемлемо для России.
«Если после окончания конфликта на территории Украины будут размещены войска НАТО, то можно будет констатировать, что саму спецоперацию можно было не начинать, так как Украина все равно окажется в зоне влияния Североатлантического альянса. Я бы назвал такой вариант развития событий неофициальным вступлением Киева в НАТО», — отметил политолог.
Он добавил, что Киев планирует разместить войска НАТО по линии соприкосновения. Это позволит организовывать провокации, что положит начало новому конфликту.