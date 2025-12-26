Политолог Топорнин: ФРГ не намерена участвовать в военных действиях на Украине

26 декабря 2025, 18:16

Фото: iStock/Michele Ursi

Слова лидера Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера о возможной отправке немецких военных на Украину связаны с обсуждением будущего мирного урегулирования. В этом уверен директор Центра европейской информации Николай Топорнин.





Напомним, лидер крупнейшей фракции Европарламента Манфред Вебер предложил направить немецких военных на Украину под флагом ЕС.



По словам Топорнина, речь идет не о военных действиях, а о миротворческом контингенте, который мог бы обеспечивать гарантии безопасности для Украины.





«Речь шла о подразделениях, которые могли бы обеспечивать соблюдение условий урегулирования и предоставлять гарантии безопасности Украине. При этом его слова не подразумевали участие Германии в боевых действиях, а касались исключительно миротворческой миссии в рамках будущего соглашения», — пояснил Топорнин в разговоре с Pravda.Ru.

«Если после окончания конфликта на территории Украины будут размещены войска НАТО, то можно будет констатировать, что саму спецоперацию можно было не начинать, так как Украина все равно окажется в зоне влияния Североатлантического альянса. Я бы назвал такой вариант развития событий неофициальным вступлением Киева в НАТО», — отметил политолог.