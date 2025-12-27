На Западе подчеркнули важную деталь в словах Макрона о России

27 декабря 2025, 16:55

Дизен: Макрон меняет позицию по РФ на фоне воинствующего Мерца

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон пересматривает подход к диалогу с Москвой и отдаляется от более жёсткой линии канцлера Германии Фридриха Мерца. Такую оценку в соцсети X дал профессор Университета Юго‑Восточной Норвегии Гленн Дизен.





Ранее Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить контакты с российским руководством.





«В то время как Германия вернулась к своей исторической одержимости победой над Россией, Франция стала более осторожной и теперь стремится к более тесному сближению с позицией Италии», — говорится в посте Дизена.