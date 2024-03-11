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Spiegel: Украина получит ракеты с помощью после кругового обмена ФРГ и Британии

11 марта 2024, 07:25
Фото: iStock/3dmitry

Фото: iStock/3dmitry

Глава МИД Германии Анналена Бербок поддерживает предложение своего британского коллеги Дэвида Кэмерона о поставке крылатых ракет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) через так называемый «круговой обмен», когда Лондон получит немецкие ракеты Taurus, а Киев — английские Storm Shadow, Об этом 11 марта пишет немецкая газета Der Spiegel.
Бербок подтверждает, что такой вид обмена уже собирались использовать ранее, когда рассматривали вариант закупки немецких ракет Taurus и планировали передать Киеву свои Storm Shadow. Однако тогда глава германского МИД высказывалась о необходимости строгой проверки соответствия поставок ВСУ ракет Taurus нормам международного права.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на представителя британских властей сообщила, что Лондон призвал Германию передать Украине свои ракеты дальнего радиуса действия Taurus, несмотря на утечку информации о разговорах между офицерами бундесвера о возможной атаке на Крымский мост.


Великобритания готова принять участие в разрешении проблем, связанных с поставками Германией Киеву ракет большой дальности Taurus. Об этом заявил министр иностранных дел Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон в интервью немецкому изданию Sueddeutsche Zeitung. Глава британской дипломатии (и, между прочим, бывший премьер-министр) сказал, что Великобритания рассматривает все варианты для наиболее эффективной поддержки Киева. Однако он заявил, что не будет приводить никаких деталей, чтобы не раскрывать свои намерения противнику.

А до этого бывший советник по военной политике экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что Германия станет прямым участником конфликта в случае поставки Украине ракет Taurus.


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#великобритания
#ракета
#германия
#украина
#оружие
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Во Франции раскритиковали реализацию идеи ядерного зонтика Евросоюза
Филиппо: ЕС сможет пользоваться ядерным оружием Франции даже без угрозы ей
11 марта 2024, 06:17

Фото: iStock/Gerasimov174

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил, почему инициатива Европейского союза по созданию ядерного зонтика вызывает страх. Реализация этой инициативы может позволить другим странам использовать французское ядерное оружие, даже если Париж не является участником военного конфликта, сообщает РИА Новости.
По словам политика, президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил об ответственности Парижа за оборону ЕС и фактически предложил поделиться ядерным оружием своей страны. Он заявил, что такое оружие является одной из главных гарантий национального суверенитета и, согласно ядерной доктрине, единой для всех, должно использоваться только тогда, когда это отвечает жизненным интересам государства.

«А то, что он говорит, означает, что если завтра Польша будет воевать с Россией, то она сможет пользоваться ядерным оружием, в то время как мы не находимся в опасности, мы не в войне», – подчеркнул Филиппо, добавив, что потенциальное вступление Украины в ЕС позволит ей использовать ядерное оружие.

Политик заявил, что это было бы полным безумием, и призвал не допустить такой ситуации.

Ранее сообщалось, что США в случае применения Россией ядерного оружия на Украине готовили неядерный тактический ответ.

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#сша
#россия
#украина
#ес
#евросоюз
#франция
#ядерное оружие
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Трамп назвал Байдена худшим президентом за всю историю «Разъединенных Штатов Америки»
Трамп: Байден – худший президент за всю историю «Разъединенных Штатов Америки»
11 марта 2024, 04:48

Фото: РИА Новости/Никита Шохов

Бывший президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social назвал нынешнего главу государства худшим лидером в истории «Разъединенных Штатов Америки».
«Джо Байден — худший президент в истории Разъединенных Штатов Америки», – заявил политик.

Он также подчеркнул, что его собственные выступления собирают тысячи сторонников, в то время как на выступления хозяина Белого дома пришло мало людей.

Ранее Трамп в рамках президентской гонки высмеял предвыборное видео Джо Байдена.

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#сша
#джозеф байден
#дональд трамп
#выборы
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Орбан провел сравнение между Трампом и героем сказок
Орбан: Трамп добьется победы в американских выборах, как герой венгерских сказок
11 марта 2024, 04:18

Фото: РИА Новости/ Алексей Витвицкий

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что бывший президент США Дональд Трамп уже достаточно настрадался и может победить на президентских выборах, как герой венгерского фольклора, передает телеканал M1.
Орбан подчеркнул, что можно добиться победы на выборах, «только если пострадал за это». По его мнению, именно поэтому Трамп «сейчас страдает за это, как собака». Политик назвал проблемы, с которыми сталкивается кандидат в президенты США, почти беспрецедентными.

«Я уверен, что тот, кто проходит такой очистительный огонь, кого хотят посадить, привлечь к суду, лишить активов, чье выдвижение хотят запретить, но он сражается и в результате выдвигается, тот, как это бывает в венгерских народных сказках, в конце победит», – подчеркнул Орбан.

Ранее премьер-министр Орбан предсказал, что если Трамп будет избран президентом США, то финансовая помощь Украине прекратится.

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#дональд трамп
#виктор орбан
#венгрия
#сша
#выборы
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Захарова заявила о попытках Франции изображать миротворчество в Закавказье
Захарова: Франция начала изображать миротворца в Нагорном Карабахе
11 марта 2024, 04:09

Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия » заявила, что Франция после провальной политики в Африке сразу же обратилась к Закавказью и теперь пытается представить себя в качестве миротворца в Нагорном Карабахе.
По ее словам, расширение деятельности Парижа в регионе связано с провалом его политики в Африке, и таким образом он пытается компенсировать свое общественно-политическое сознание. Она подчеркнула, что деятельность Франции на Кавказе связана с «как бы миротворческими усилиями».

«Мы же понимаем, что это к миротворчеству не имеет никакого отношения. Всю миротворческую роль даже в контексте нагорно-карабахского урегулирования как посредник взяла на себя и выполнила именно наша страна», – заявила дипломат.

Захарова отметила, что самый сложный этап уже позади, и Франция пытается превратить чужие успехи в свои собственные.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев после операции в Нагорном Карабахе заявил, что сообщения о планах Азербайджана напасть на Армению представляют собой инсинуации Франции.

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#россия
#мария захарова
#мид рф
#франция
#азербайджан
#армения
#нагорный карабах
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Во Франции раскритиковали США за подрыв «Северных потоков»
Политик Филиппо обвинил США и членов НАТО в подрыве «Северных потоков»
11 марта 2024, 03:48

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Политик и кандидат от французской партии «Патриоты» на выборах в Европарламент Флориан Филиппо объяснил, почему западные страны не расследуют подрыв российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», сообщает РИА Новости.
Филиппо предположил, что расследование не будет проведено, потому что последствия «не причинят вреда России». Он обвинил США и другие страны НАТО в подрыве газопровода.

«Это было ясно с самого начала: виноваты США и ряд стран, типа Норвегиии Великобритании. Это не соответствует "правильной риторике". Поэтому с учетом серьезности дела в СМИ мы об этом говорим слишком мало», – подчеркнул он.

Политик напомнил, что даже Франция и Германия официально не протестовали, хотя их интересы были затронуты диверсиями. По его словам, государства скрывали информацию об организаторах взрывов, потому что они были из «лагеря хороших».

Ранее сообщалось, что ФРГ, Дания и Швеция отказываются от участия в расследовании по «Северным потокам».

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#северный поток
#франция
#германия
#сша
#оон
#расследование
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Посол России высказался о русофобской риторике США в преддверии выборов как о провокации
Посол Антонов: Русофобская риторика США в преддверии выборов сродни провокации
11 марта 2024, 03:22

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва расценивает русофобскую риторику официальных лиц США в преддверии президентских выборов как провокацию, передает Lenta.ru.
Он указал на официальные заявления американских чиновников об «захватнических амбициях» России в Европе, встречи сотрудников Госдепартамента с представителями беглой российской «пятой колонны», призывы СМИ к организации протестных митингов в день голосования.

«Рассматриваем все это как скоординированный набор провокационных шагов, направленных на иллюзорную цель "раскачать" ситуацию в нашей стране. Требуем от местных властей отказаться от действий, чреватых окончательным скатыванием двусторонних отношений в пропасть», – подчеркнул Антонов.

Посол отметил, что враги России знают о сплоченности российского общества во главе с президентом Владимиром Путиным, о поддержке населением внутренней и внешней политики и целей специальной военной операции.

Антонов добавил, что, несмотря на постоянные провокации, посольство работает спокойно и решает организационные вопросы, связанные с предстоящим голосованием. Он отметил, что дипломатические представительства за рубежом находятся в тесном контакте с секретной службой Госдепартамента, и выразил надежду, что американская дипслужба выполнит свои обязательства по обеспечению безопасности.

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#посольство
#россия
#сша
#дипломат
#нато
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Захарова объяснила, по какой причине НАТО не желает принимать Украину в альянс
Захарова: Украина не вступит в НАТО, так как страны желают часть ее территорий
11 марта 2024, 02:31

Фото: iStock/Michele Ursi

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» объяснила, почему страны НАТО не хотят вступления Украины в НАТО. По словам Захаровой, члены НАТО заинтересованы в оккупации части западной территории Украины.
«А почему же Украину все-таки не позвали в НАТО? Так ее не позвали в НАТО, потому что тогда НАТО обязана была бы признать существующие границы», – заявила дипломат.

По его словам, члены НАТО не собираются этого делать, потому что некоторые из них хотят получить часть украинской территории. В частности, Польша даже перестала скрывать подобные намерения, подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее Мария Захарова признала участников НАТО не отрицать присутствие своих военных на территории Украины.

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#украина
#нато
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Политолог заявил о стремлении НАТО взять под контроль Балтийское море
Политолог Батурин: НАТО планирует взять под контроль Балтийское море
11 марта 2024, 02:05

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Крымский политический эксперт Денис Батурин прокомментировал вступление Финляндии и Швеции в НАТО, передает РИА Новости.
Батурин заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО – это план по доминированию на Балтийском море. Он напомнил, что протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу 7 марта. Тогда же, 8 марта, самолет Gulfstream S102B шведских ВВС пролетел над Польшей в районе границы Калининградской области и Белоруссии.

«Таким образом, Запад реализовал план по превращению Балтийского моря в "озеро НАТО"», – заявил политолог.

Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция будут участвовать в военных учениях вблизи границ России.

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#финляндия
#швеция
#нато
#польша
#россия
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ТАСС: Путин на следующей неделе проголосует на президентских выборах
11 марта 2024, 01:58

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин проголосует на выборах президента РФ на следующей неделе, рассказал телеканал «Россия 1» в передаче «Москва. Кремль. Путину». Пока неясно, проголосует ли глава государства дистанционно, или же отправится на избирательный участок.
Также у Путина на грядущей неделе запланированы встречи с победителями конкурса «Лидеры России» и совещания с правительством и Совбезом РФ.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта и впервые в истории страны будут длиться три дня. Онлайн-голосование пройдет в 29 регионах страны. . В частности, уже больше трех миллионов россиян воспользовались сервисом «Мобильный избиратель» для голосования на президентских выборах. Среди них наиболее часто меняли место голосования жители Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Краснодарского и Красноярского краёв, Ленинградской и Самарской областей, Татарстана, а также Иркутской и Свердловской областей.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее стало известно, что досрочное голосование на выборах президента России началось в Донецкой народной республике (ДНР). В регионе функционирует 626 избирательных комиссий, каждая из которых сформировала по две мобильные группы для выездного голосования.

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#выборы
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