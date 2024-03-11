Spiegel: Украина получит ракеты с помощью после кругового обмена ФРГ и Британии

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Глава МИД Германии Анналена Бербок поддерживает предложение своего британского коллеги Дэвида Кэмерона о поставке крылатых ракет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) через так называемый «круговой обмен», когда Лондон получит немецкие ракеты Taurus, а Киев — английские Storm Shadow, Об этом 11 марта пишет немецкая газета Der Spiegel.
Бербок подтверждает, что такой вид обмена уже собирались использовать ранее, когда рассматривали вариант закупки немецких ракет Taurus и планировали передать Киеву свои Storm Shadow. Однако тогда глава германского МИД высказывалась о необходимости строгой проверки соответствия поставок ВСУ ракет Taurus нормам международного права.
Ранее газета The Guardian со ссылкой на представителя британских властей сообщила, что Лондон призвал Германию передать Украине свои ракеты дальнего радиуса действия Taurus, несмотря на утечку информации о разговорах между офицерами бундесвера о возможной атаке на Крымский мост.
Великобритания готова принять участие в разрешении проблем, связанных с поставками Германией Киеву ракет большой дальности Taurus. Об этом заявил министр иностранных дел Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон в интервью немецкому изданию Sueddeutsche Zeitung. Глава британской дипломатии (и, между прочим, бывший премьер-министр) сказал, что Великобритания рассматривает все варианты для наиболее эффективной поддержки Киева. Однако он заявил, что не будет приводить никаких деталей, чтобы не раскрывать свои намерения противнику.
А до этого бывший советник по военной политике экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что Германия станет прямым участником конфликта в случае поставки Украине ракет Taurus.
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Ранее газета The Guardian со ссылкой на представителя британских властей сообщила, что Лондон призвал Германию передать Украине свои ракеты дальнего радиуса действия Taurus, несмотря на утечку информации о разговорах между офицерами бундесвера о возможной атаке на Крымский мост.
А до этого бывший советник по военной политике экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что Германия станет прямым участником конфликта в случае поставки Украине ракет Taurus.
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Артем Путинцев