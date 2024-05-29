Spiegel: в Европарламенте проходят обыски по делу о «влиянии России»

Фото: iStock/olrat
В зданиях Европарламента в Брюсселе и французском Страсбурге проводятся обыски по делу о предполагаемом «влиянии России». Об этом пишет немецкое издание Spiegel.
Предполагается, что рейды связаны с делом вокруг пророссийского новостного портала Voice of Europe. Он, как сообщает издание, находится в центре российской операции влияния.
В материале приводятся обыски в офисе Гийома П., который является сотрудником нидерландского парламентария Марселя де Граафа. Уточняется, что Гийом ранее работал с депутатом от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Максимилианом Кра.
Ранее СМИ Чехии опубликовали статью, в которой заявляли, что несколько европейских политиков якобы финансировались порталом Voice of Europe для распространения пророссийских нарративов, включая конфликт на Украине. В материале указали только на депутата «Альтернативы для Германии» Петра Быстрона.
Читайте также:
Евросоюз ввел санкции против Медведчука, Марчевского и Voice of Europe
Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы находился у власти в США
Орбан назвал идею возвращения всеобщего воинского призыва в ЕС безумной
В материале приводятся обыски в офисе Гийома П., который является сотрудником нидерландского парламентария Марселя де Граафа. Уточняется, что Гийом ранее работал с депутатом от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Максимилианом Кра.
Ранее СМИ Чехии опубликовали статью, в которой заявляли, что несколько европейских политиков якобы финансировались порталом Voice of Europe для распространения пророссийских нарративов, включая конфликт на Украине. В материале указали только на депутата «Альтернативы для Германии» Петра Быстрона.
Читайте также:
Евросоюз ввел санкции против Медведчука, Марчевского и Voice of Europe
Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы находился у власти в США
Орбан назвал идею возвращения всеобщего воинского призыва в ЕС безумной
Анастасия Чинкова