Спикер Госдумы Володин: иноагенты больше не смогут обогащаться за счет России

Вячеслав Володин (фото: kremlin.ru)
Иностранные агенты больше не смогут обогащаться за счет России и ее граждан, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. Он сообщил, что законопроект о зачислении доходов иноагентов на спецсчет принят единогласно в первом чтении.
«Иноагенты больше не смогут обогащаться за счет страны и ее граждан. Законопроект о зачислении доходов иностранных агентов от творческой деятельности на спецсчет принят в первом чтении. Он был поддержан единогласно. Его авторами стали 429 депутатов», — написал спикер Госдумы.Володин пояснил, что деньги, которые иноагенты получают за творческую и интеллектуальную деятельность, теперь будут зачислять на обязательный специальный счет, и пользоваться ими станет возможно лишь после снятия статуса иноагента. Также средства могут списать в бюджет государства по решению суда для оплаты штрафов.
Председатель ГД напомнил, что на данный момент иностранными агентами в России признаны 493 человека, а среди них есть те, кто покинул страну и финансирует ВСУ, не скрывая своего враждебного отношения к РФ.
Он также добавил, что благодаря запрету на рекламу на ресурсах иностранных агентов, который приняли ранее, доходы десяти крупнейших иноагентов упали на 75%.
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