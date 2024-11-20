Спикер Госдумы Володин: иноагенты больше не смогут обогащаться за счет России

Администрация президента США Джо байдена разрешила использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники в руководстве Великобритании. При этом Лондон, как отмечается, не будет давать официальным заявлений, чтобы не дать России «стратегическое преимущество на поле боя».