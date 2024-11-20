В первом чтении Госдумой принят законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов

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Законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов принят Госдумой единогласно в первом чтении, передает телеканал «360» в Telegram.
Уточняется, что на эти счета будут зачисляться любые доходы иноагентов от их творчества. Распорядиться средствами они смогут только, когда с них снимут статус иноагента. Кроме того, средства могут зачислять в российский бюджет по решению суда. За принятие закона проголосовало 408 депутатов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин писал в своем Telegram-канале, что в Госдуме разрабатывается законопроект против негативно настроенных релокантов и иноагентов.
Отмечалось, что новый порядок распространится на научные и литературные произведения и произведения искусства, исполнения и фонограммы и прочие объекты интеллектуальной деятельности.
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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин писал в своем Telegram-канале, что в Госдуме разрабатывается законопроект против негативно настроенных релокантов и иноагентов.
Отмечалось, что новый порядок распространится на научные и литературные произведения и произведения искусства, исполнения и фонограммы и прочие объекты интеллектуальной деятельности.
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Никита Кротов