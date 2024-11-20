В первом чтении Госдумой принят законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов

Бывший главком войск НАТО в Европе Джеймс Ставридис для урегулирования конфликта на Украине предложил создать демилитаризованную зону, ввести туда силы ООН из Латинской Америки и Африки, а также отсрочить на несколько лет вступление Киева в Евросоюз и Североатлантический альянс. Своим мнением он поделился в статье для агентства Bloomberg. По его словам, также нужно учесть новые территориальные реалии — Крым и новые регионы остаются в составе России.