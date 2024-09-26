Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал красноармейское направление самым «горячим» участком фронта. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале Генштаба.
Согласно сообщению, на данном направлении сложилась наиболее сложная ситуация для украинских военнослужащих. Ожесточенные бои продолжаются в районе Константиновки и Новогродовки, где интенсивность столкновений достигает своего пика. Генштаб подчеркивает, что противостояние в этих зонах остается одним из самых напряженных на текущий момент.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия одержит победу в конфликте на Украине при любом развитии событий. В интервью YouTube-каналу Dialogue Works он подчеркнул, что, независимо от сценария, Россия в долгосрочной перспективе выйдет победителем. Риттер также заявил, что антироссийские санкции не достигли своих целей и обернулись тяжелыми последствиями для Европы, в то время как Россия переживает экономический рост.
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Елена Перлова