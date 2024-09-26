Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена отсутствием всеобъемлющей стратегии в новом «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского.
По мнению американских чиновников, он представляет собой лишь «переупакованную» просьбу о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на удары западными ракетами вглубь России. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
«Администрация Байдена обеспокоена тем, что план по победе... не имеет всеобъемлющей стратегии и является не более чем переупакованной просьбой о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на ракеты дальнего радиуса действия», — говорится в публикации.
По данным WSJ, как американские, так и европейские чиновники отмечают, что план Зеленского не предлагает четкого пути к победе Украины, особенно в условиях успехов российских войск на поле боя. Это вызывает сомнения в эффективности предложенного курса и приводит к растущему беспокойству среди западных союзников Украины.
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«Администрация Байдена обеспокоена тем, что план по победе... не имеет всеобъемлющей стратегии и является не более чем переупакованной просьбой о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на ракеты дальнего радиуса действия», — говорится в публикации.
По данным WSJ, как американские, так и европейские чиновники отмечают, что план Зеленского не предлагает четкого пути к победе Украины, особенно в условиях успехов российских войск на поле боя. Это вызывает сомнения в эффективности предложенного курса и приводит к растущему беспокойству среди западных союзников Украины.
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Елена Перлова