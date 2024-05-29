Спикер парламента Грузии намерен подписать закон об иноагентах вместо президента

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Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили намерен подписать закон об иноагентах вместо президента. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
По его словам, президент страны Саломе Зурабишвили не подпишет закон, который накануне законодательный орган принял, преодолев её вето. В связи с этим, документ подпишет он сам.
Отмечается, что закон после преодоления вето отправляется на повторную подпись президенту в течение трёх дней. Если глава государства за пять дней не подписывает его, то подпись вправе поставить спикер парламента. После этого документ вступит в силу.
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Анастасия Чинкова