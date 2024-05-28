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В Госдуме высказались против проведения переговоров со спикером Рады Стефанчуком

Депутат Чепа: России не следует начинать переговоры со спикером Рады Стефанчуком
28 мая 2024, 20:43
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

России не следует вести переговоры со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода по итогам поездки в Узбекистан заявил, что украинская Конституция предусматривает передачу полномочий верховной власти исключительно спикеру парламента, а не президенту.

Согласно Конституции, полномочия Владимира Зеленского истекли, а значит теперь его полномочия переходят к законодательной власти, то есть, спикеру парламента Украины Руслану Стефанчуку.



Отвечая на вопрос журналиста о необходимости проведения переговоров со Стефанчуком, Чепа заявил, что этого делать не стоит, поскольку Россия с 2014 года говорит о переговорах, но Украина отказывается, принимая решения, которые неприемлемы для российской стороны.

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#украина
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Спикер Рады Стефанчук ответил на слова Путина о переходе полномочий президента Украины
Стефанчук: президентом Украины до завершения военного положения будет Зеленский
28 мая 2024, 21:31

Фото: iStock/Cavan Images

Президентом Украины до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в ответ на заявление российского лидера Владимира Путина.
Ранее в этот день Путин заявил, что изучил Конституцию Украины и узнал, что после истечения полномочий президента его обязанности должен исполнять спикер Рады.

Стефанчук опроверг эту информацию, приведя в качестве аргумента статью 108 украинской Конституции, в которой сказано, что президент Украины выполняет свои обязанности до вступления на пост новоизбранного главы государства. Таким образом он ответил на вопрос о легитимности Зеленского.

Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истёк 20 мая. Выборы на Украине должны были состояться 31 марта, но их отменили из-за военного положения.

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#владимир путин
#верховная рада
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#украина
#конституция
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Боевики ВС РФ освободили захваченных исламскими боевиками в плен коллег из Чада
28 мая 2024, 21:18

Фото: iStock/zim286

Российские военные провели операцию по освобождению военнослужащих Чада в Центральной Африке, которых захватили в плен исламские боевики. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что девять месяцев назад в ходе разминирования аэропорта в Чаде исламские боевики захватили в плен 21 военнослужащего ВС Чада и удерживали их в лагере террористов в нечеловеческих условиях, постоянно подвергая пыткам.

Российские военные совместно с коллегами из Чада провели операцию по их освобождению, которая завершилась успешно. Всех пленных доставили в пункт временного базирования, где российские врачи оказали им необходимую медицинскую помощь и провели операции по извлечению осколков.

После этого в сопровождении бойцов ВС РФ они были доставлены на родину.

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#россия
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#военные
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#плен
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Журналист Боуз: Путин преподал Зеленскому урок по конституционному праву Украины
28 мая 2024, 21:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин преподал урок Владимиру Зеленскому, когда напомнил о порядке продления президентских полномочий в период военного положения на Украине. Об этом ирландский журналист Чей Боуз написал в соцсети Х.
Он подчеркнул, что российский лидер преподал Зеленскому урок конституционного права Украины. Согласно главному государственному документу, в период военного положения продляются только полномочия Верховной Рады, а не президента.

Напомним, что срок полномочий Зеленского истёк 20 мая. Президентские выборы должны были состояться 31 марта, однако их отменили из-за введённого военного положения.

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#владимир путин
#владимир зеленский
#конституция
#уроки
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Макрон призвал разрешить ВСУ бить по регионам России, из которых запускаются ракеты
Макрон: ВСУ нужно разрешить бить по объектам РФ, которые ведут огонь
28 мая 2024, 20:27

Фото: сайт Кремля

Украине нужно разрешить поражать на территории России только те объекты, из которых производятся обстрелы. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Макрон уточнил, что следует разрешить украинским войскам обстреливать те регионы России, из которых производятся запуски ракет, летящих в сторону Украины. При этом нельзя позволять Киеву обстреливать иные военные и гражданские объекты на российской территории.

Ранее глава дипломатии Европарламента Жозеп Боррель заявил, что у стран Евросоюза совершенно разные позиции по использованию Украиной поставленного ими оружия для нанесения ударов по России. В связи с этим, не идёт речи о каком-либо принуждении.

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#эммануэль макрон
#украина
#удар
#россия
#оружие
#нато
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В Таиланде одобрили проект письма о намерении по вступлению в БРИКС
28 мая 2024, 20:18

Фото: iStock/Three_k

Правительство Таиланда одобрило проект документа о намерении вступить в БРИКС. Об этом сообщает портал Thansettakij, ссылаясь на пресс-секретаря канцелярии премьер-министра Чая Ватчаронга.
В ходе собрания кабмина было принято решение одобрить проект письма, в котором Таиланд выражает намерение присоединиться к БРИКС с одобрения премьер-министра или представителя, назначенного им.

По словам Ватчаронга, предстоящий саммит стран БРИКС, который состоится в России, может ускорить процесс присоединения Таиланда к альянсу.

Также в МИД Таиланда отметили, что членство в БРИКС поможет повысить роль страны на международной арене за счёт укрепления сотрудничества с развивающимися государствами, особенно в торговой, инвестиционной, финансовой, продовольственной и энергетической сферах.

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#таиланд
#брикс
#правительство
#проект
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Страны ЕС имеют разные позиции по ударам по территории России, заявил Боррель
Боррель: страны ЕС имеют разные позиции по ударам переданным ВСУ оружием по РФ
28 мая 2024, 19:59

Фото: iStock/sinonimas

У стран Евросоюза совершенно разные позиции по использованию переданного Украине вооружения для ударов по российской территории, поэтому ни о каком принуждении не может идти и речи. Об этом заявил глава дипломатии Европарламента Жозеп Боррель после заседания министров стран ЕС, на котором также присутствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Боррель подчеркнул, что каждое государство должно принимать решение об использовании Украиной их оружия в индивидуальном порядке и самостоятельно нести ответственность за свой выбор. Никто не может заставить европейское государство отменить такие ограничения.

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#евросоюз
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#обстрел
#россия
#оружие
#украина
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Украина и Португалия подписали соглашение по безопасности
28 мая 2024, 19:50

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Украина и Португалия подписали соглашение по безопасности. Об этом сообщается на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского.
Согласно этому соглашению, Лиссабон в 2024 году предоставит Киеву военную помощь в размере 126 миллионов евро.

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру в ходе встречи с Зеленским подтвердил участие страны в международной коалиции истребителей F-16, морской коалиции, а также программах закупки боеприпасов крупного калибра для Украины и усилиях по разминированию территории страны.

Зеленский уточнил, что соглашение рассчитано на 10 лет.

Ранее в этот день Зеленский подписал аналогичное соглашение с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

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#украина
#соглашение
#безопасность
#политика
#владимир зеленский
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Журналист указал на нервозность Запада после заявления Путина
Уотерхаус: Запад нервничает из-за предупреждения Путина об ударах по России
28 мая 2024, 19:37

Фото: сайт Кремля

На Западе нервничают из-за предупреждения президента России Владимира Путина о последствиях в случае нанесения ударов по российским территориям натовским оружием. Об этом заявил журналист Джеймс Уотерхаус в соцсети Х.
Он отметил, что в ходе визита в Бельгию президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников разрешить ВСУ обстреливать цели внутри России поставленным западным оружием.

Одновременно с этим в ходе поездки в Узбекистан Путин заявил, что если Запад позволит Украине обстреливать Россию натовским оружием, это приведёт к ответным ударам.

Путин, по мнению Уотерхауса, понимает, что на Западе нервничают из-за того, что означают его слова.

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#владимир путин
#россия
#украина
#обстрел
#опасность
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В США допустили возможность полного запрета российских товаров
Белый дом: США могут в конечном счет ввести торговое эмбарго против РФ
28 мая 2024, 18:57

bugphai

Власти США не исключают возможности дальнейшего усиления санкционного режима в отношении РФ, вплоть до введения полного эмбарго на продукцию РФ. Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.
По его мнению, РФ полностью трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины.

«Мы придем к точке, где де-факто это то, что мы получим», — сказал он.

Ранее МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что миграционный кризис в ЕС является спланированным нападением со стороны властей РФ. Он отметил, что это люди, которых завербовали и подстегнули в Эфиопии и других странах приехать в Москву через Ближний Восток. По его словам, после их отправляют в Белоруссию и заставляют пересечь границу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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