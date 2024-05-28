В Госдуме высказались против проведения переговоров со спикером Рады Стефанчуком

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России не следует вести переговоры со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода по итогам поездки в Узбекистан заявил, что украинская Конституция предусматривает передачу полномочий верховной власти исключительно спикеру парламента, а не президенту.
Согласно Конституции, полномочия Владимира Зеленского истекли, а значит теперь его полномочия переходят к законодательной власти, то есть, спикеру парламента Украины Руслану Стефанчуку.
Отвечая на вопрос журналиста о необходимости проведения переговоров со Стефанчуком, Чепа заявил, что этого делать не стоит, поскольку Россия с 2014 года говорит о переговорах, но Украина отказывается, принимая решения, которые неприемлемы для российской стороны.
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Согласно Конституции, полномочия Владимира Зеленского истекли, а значит теперь его полномочия переходят к законодательной власти, то есть, спикеру парламента Украины Руслану Стефанчуку.
Отвечая на вопрос журналиста о необходимости проведения переговоров со Стефанчуком, Чепа заявил, что этого делать не стоит, поскольку Россия с 2014 года говорит о переговорах, но Украина отказывается, принимая решения, которые неприемлемы для российской стороны.
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Анастасия Чинкова