Спикер Рады Стефанчук: слова Шевченко о переговорах направлены на раскол Украины

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Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что заявление депутата Евгения Шевченко о необходимости начать переговоры с Россией направлены на раскол Украины. Об этом он написал в своих соцсетях. По его словам, сам нардеп не заслуживает статус народного избранника.
Он добавил, что призыв к переговорам из уст Шевченко — это «пренебрежение к справедливому стремлению украинцев победить в войне».
Ранее другой депутат Рады Артем Дмитрук назвал продолжение правления Владимира Зеленского худшим вариантом развития событий для Украины в свете победы на выборах президента США Дональда Трампа. По его мнению, лучший сценарий — проведение выборов на Украине.
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