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Депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что сотрудники военкоматов на Украине теперь могут проникать в частное жилье для поиска военнообязанных.
По его словам, разрешение касается доступа в квартиры, дома, предприятия и любой другой частной собственности.
Дмитрук утверждает, что власти дали добро на «ломать двери» при необходимости. Ограничений нет.
В мае 2024 года в силу вступил закон, позволяющий призвать дополнительные сотни тысяч граждан в армию. Украинское правительство также усилило ограничения для уклонистов, в то время как многие мужчины пытаются покинуть страну, несмотря на риск.
Украинские власти пока не дали официальных комментариев на это заявление.
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Дмитрук утверждает, что власти дали добро на «ломать двери» при необходимости. Ограничений нет.
«Дети, инвалиды, пенсионеры — на всех плевать», — заключает депутат.С начала всеобщей мобилизации на Украине в феврале 2022 года власти ужесточили меры, чтобы предотвратить уклонение мужчин призывного возраста от службы.
В мае 2024 года в силу вступил закон, позволяющий призвать дополнительные сотни тысяч граждан в армию. Украинское правительство также усилило ограничения для уклонистов, в то время как многие мужчины пытаются покинуть страну, несмотря на риск.
Украинские власти пока не дали официальных комментариев на это заявление.
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Мария Моисеева