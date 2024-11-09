Депутат Рады назвал худший сценарий для Украины

Владимир Зеленский
Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук назвал продолжение правления Владимира Зеленского худшим вариантом развития событий для Украины в свете победы на выборах президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, лучший сценарий — проведение выборов на Украине.
«Что касается худшего сценария — это <...> продолжение правления Зеленского до критического момента», — заявил он.Дмитрук считает, что наиболее оптимальный вариант — это уход Зеленского и проведение выборов. До появления нового президента, по его мнению, Украиной должно управлять временное правительство, которое согласуют США и Россия.
Ранее Дмитрук сообщал, что сотрудники военкоматов на Украине теперь могут проникать в частное жилье для поиска военнообязанных. По его словам, разрешение касается доступа в квартиры, дома, предприятия и любой другой частной собственности.
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