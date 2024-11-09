В Верховной раде признали невозможность возврата Украины к границам 1911 года

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Депутат Верховной рады Анна Скороход, опираясь на разговоры с военнослужащими ВСУ, признала невозможность возврата Украины к границам 1991 года военным путем. Об этом она заявила в беседе с украинской журналисткой Ланой Шевчук. По ее словам, украинские солдаты прямо говорят, что выйти к границам 30 летней давности — «на грани невозможного».
«Конечно, нам всем хочется вернуться к границам 1991 года», — начала Шевчук, а после подчеркнула, что все военные, с которыми она общалась, отмечают невозможность отбития всех территорий, так как Украина «прошла точку невозврата».Депутат добавила, что помимо прочего украинцы не хотят добровольно идти на фронт, людей отлавливают по всей стране — насильно снимают с поездов, задерживают на границе.
«Я не вижу потока людей, которые готовы воевать до последнего», — призналась она.Скороход также прокомментировала перепалку другого депутата Евгения Шевченко с главой офиса Зеленского Андреем Ермаков, которому не понравилось предложение начать переговоры с Россией.
«Так чего мы хотим? Мы хотим победы в голове Андрея Ермака или остановки кровопролития и выживания нации?», — спросила она.Читайте также:
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