«Списать на Россию»: Политолог раскрыл, могла ли авиакатастрофа в США быть спланированной

Фото: iStock/Zeferli
За несколько часов до авиакатастрофы в Вашингтоне, где столкнулись пассажирский и военный судна, из рассекреченных (по поручению Дональда Трампа) документов при президенте Кеннеди стало известно, что власти США хотели устроить теракты против своих граждан для оправдания начала войны с Кубой.
Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на проект операции «Нортвудс», которая была разработана в 1962 г. Она включала в себя: взрыв американского корабля в ГуантАнамо; теракты в Майами и других городах штата Флорида — спецслужбы должны были закладывать бомбы в общественных местах и нападать на кубинских беженцев; поражение гражданского самолета с последующим освещением в СМИ и обвинением Кубы; атаку на военную базу США рядом с Кубой.
Однако, вопреки всем появляющимся заявлениям о спланированности катастрофы, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с «Радио 1» сказал, что все произошло случайно.
По его словам, даже написанные западными спецслужбами сценарии, имеющие огромные масштабы, применяются в действительности, оставшись «в столе».
Он добавил, что, возможно, Дональд Трамп продолжит рассекречивать документы разного характера, чтобы выставить себя важным и отличительным.
Читайте также:
Военный летчик объяснил причину столкновения пассажирского и военного суден в США
Трампа на борту не было: почему военный вертолет столкнулся с пассажирским Bombardier в США, погибшие фигуристы из РФ, видео
Эксперт оценил шансы на выживание жертв авиакатастрофы в США
Однако, вопреки всем появляющимся заявлениям о спланированности катастрофы, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с «Радио 1» сказал, что все произошло случайно.
«Никто такие вещи не планирует. Это слишком сложно. В аэропорту Вашингтона обстановка всегда была довольно напряженной, потому что иногда приходилось делить одни коридоры, одни пространства для стоянки и тому подобное, там всегда возникали конфликты. Аэропорт достаточно маленький и недостаточно комфортный», — сказал эксперт.
По его словам, даже написанные западными спецслужбами сценарии, имеющие огромные масштабы, применяются в действительности, оставшись «в столе».
«А на кого можно эту катастрофу списать? Опять на Кубу или теперь на Россию или, возможно, на Панаму, чтобы быстрее занять территорию канала? Но нет, я думаю, что им будет очень трудно выдать это за чье-то вмешательство», — объяснил специалист.
Он добавил, что, возможно, Дональд Трамп продолжит рассекречивать документы разного характера, чтобы выставить себя важным и отличительным.
«Он все время хочет им указать на их место, показать, какой он важный, отдельный, отличный от них. Поэтому пытается использовать способы, показывающие недостаточность предыдущих элит. И то, что раскрывает документы, связанные с убийством Кеннеди, показывает, что он пытается это убийство возложить на американские политические элиты. Но пока мы не видим, что они приблизились к ответу», — прокомментировал политолог.
Читайте также:
Военный летчик объяснил причину столкновения пассажирского и военного суден в США
Трампа на борту не было: почему военный вертолет столкнулся с пассажирским Bombardier в США, погибшие фигуристы из РФ, видео
Эксперт оценил шансы на выживание жертв авиакатастрофы в США
Анастасия Панченко