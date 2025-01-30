Эксперт оценил шансы на выживание жертв авиакатастрофы в США

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В Вашингтоне около аэропорта имени Рональда Рейгана пассажирский авиалайнер при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. На борту гражданского самолета находились 64 человека, включая четырех членов экипажа, а в боевом вертолете были трое военнослужащих, чья гибель уже подтверждена.
Среди погибших в авиакатастрофе могут быть уроженцы Санкт-Петербурга, чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года — 52-летняя Евгения Шишкова и 55-летний Вадим Наумов, которые в последние годы имели американское гражданство.
Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» генерал-майор, заслуженный военный лётчик Российской Федерации, кандидат технических наук, независимый эксперт Владимир Попов в беседе с «Радио 1» сообщил, что когда сталкиваются два воздушных судна в воздухе на скорости примерно 350−400 километров в час, то это сопоставимо с вертолётом Ми-8.
По его словам, при подобных ударных моментах тело может быть целым (ни одной сломанной кости), но может произойти локальное разрушение.
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Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» генерал-майор, заслуженный военный лётчик Российской Федерации, кандидат технических наук, независимый эксперт Владимир Попов в беседе с «Радио 1» сообщил, что когда сталкиваются два воздушных судна в воздухе на скорости примерно 350−400 километров в час, то это сопоставимо с вертолётом Ми-8.
«И вот такие две массы встречаются. Вероятность сохранения жизни очень мала. Это примерно один из тысячи случаев. Хотя есть примеры, когда падали и с большой высоты, и в деталях фюзеляжа, и в кресле, при этом оставались живыми. Но это крайне редко. А вода — это такая же твёрдая поверхность — то же самое, что в бетон биться», — объяснил эксперт.
По его словам, при подобных ударных моментах тело может быть целым (ни одной сломанной кости), но может произойти локальное разрушение.
«Может быть разрыв соединительной ткани, легких, кровеносных сосудов — кровоизлияние вовнутрь и летальный исход», — сообщил кандидат технических наук.
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Анастасия Панченко