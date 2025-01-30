Военный летчик объяснил причину столкновения пассажирского и военного суден в США

Фото: iStock/Gennaro Leonardi
64 человека, среди которых 60 пассажиров и 4 члена экипажа, были на борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета. Об этом говорится в заявлении выполнявшей рейс авиакомпании American Airlines.
По данным Федерального авиационного управления США, в аэропорту имени Рейгана военный вертолет, принадлежавший Сухопутным войскам США, столкнулся в воздухе с пассажирским Bombardier.
Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» генерал-майор, заслуженный военный лётчик Российской Федерации, кандидат технических наук, независимый эксперт Владимир Попов в беседе с «Радио 1» заявил, что ситуация, зарождавшаяся в районе аэропорта, сначала переросла в аварийную, а потом — в катастрофическое столкновение.
По его словам, гражданские — это рейсовые самолеты, вертолеты, которые строго идут по заданному маршруту и выполняют команды на разных каналах управления: канал руления, канал взлета, канал полета по кругу, выход или вход в сектор, отход от аэропорта и так далее.
Он добавил, что у пилота военного вертолета было ограничение радиоосмотрительности и визуального видения.
Читайте также:
Трампа на борту не было: почему военный вертолет столкнулся с пассажирским Bombardier в США, погибшие фигуристы из РФ, видео
Большинство фигуристов, летевших на разбившемся в США самолете, — дети российских эмигрантов
Трамп заявил, что авиакатастрофу над Вашингтоном можно было предотвратить
Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» генерал-майор, заслуженный военный лётчик Российской Федерации, кандидат технических наук, независимый эксперт Владимир Попов в беседе с «Радио 1» заявил, что ситуация, зарождавшаяся в районе аэропорта, сначала переросла в аварийную, а потом — в катастрофическое столкновение.
«Организационные вопросы по использованию воздушного пространства в районе этого аэропорта были не все согласованы, не отработаны. Разные подходы в управлении воздушным движением и использовании воздушного пространства есть и у гражданских, и у военных. У гражданских более все документально отработано, то есть это аэронавигационные карты, системы обязательного контроля и "железные системы" заходов на посадку при выполнении отдельных манёвров. У военных это всё идёт более динамически и предполагается, что может изменяться, потому что они работают, как правило, по обстановке», — сказал он.
По его словам, гражданские — это рейсовые самолеты, вертолеты, которые строго идут по заданному маршруту и выполняют команды на разных каналах управления: канал руления, канал взлета, канал полета по кругу, выход или вход в сектор, отход от аэропорта и так далее.
«У военных, как правило, в районе аэродрома или аэропорта имеется один или два канала управления. То есть разница уже в технологии работы, которая характеризует работоспособность и обеспечение безопасности полетов. А еще важно, что для гражданских летчиков не характерны введения радиоосмотрительности и визуальной осмотрительности, тем более ночью — что свойственно для военных. В этом случае, скорее всего, вертолетчик при входе в зону ответственности аэропорта, работал по правилам гражданской авиации - на тех же каналах переходил. А это, соответственно, меняет возможности радиосмотрительности круговой. То есть он работал на одном канале, а два других, которые тут же ведут управление в аэропорту, не слышал», — объяснил эксперт.
Он добавил, что у пилота военного вертолета было ограничение радиоосмотрительности и визуального видения.
«И самолёт, который шёл на попутно пересекающихся курсах, вероятно, выполнял снижение. Тут вина одного и другого, хотя нужно понимать, что они технологически были готовы по-разному. И, как правило, организационные вопросы в этом контексте и порождают конфликтную ситуацию, которая становится внештатной, аварийной, а потом катастрофической», — заключил специалист.
Читайте также:
Трампа на борту не было: почему военный вертолет столкнулся с пассажирским Bombardier в США, погибшие фигуристы из РФ, видео
Большинство фигуристов, летевших на разбившемся в США самолете, — дети российских эмигрантов
Трамп заявил, что авиакатастрофу над Вашингтоном можно было предотвратить
Анастасия Панченко