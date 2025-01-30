Трампа на борту не было: почему военный вертолет столкнулся с пассажирским Bombardier в США, погибшие фигуристы из РФ, видео

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В Вашингтоне произошла трагедия: самолет, на борту которого находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, столкнулся с военным вертолетом и рухнул в реку Потомак. В результате аварии погибли десятки человек. Президент США Дональд Трамп задал резонный вопрос: почему военный вертолет не заметил пассажирский лайнер в ясную ночь и не избежал столкновения при заходе на посадку. Что стало причиной катастрофы и были ли на борту россияне, расскажет «Радио 1».
Пассажирский самолет столкнулся с вертолетом и упал в реку Потомак: главное
Пассажирский авиалайнер Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак. Инцидент произошел 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 мск 30 января). На борту гражданского самолета находились 64 человека, включая четырех членов экипажа, а в боевом вертолете были трое военнослужащих, чья гибель уже подтверждена.
Причины и версии крушения самолета Bombardier
После расшифровки переговоров стало известно, что диспетчер поинтересовался у экипажа вертолета о наличии видимости приближающегося самолета. Получив положительный ответ, он разрешил вертолету следовать за самолетом, не указав на необходимость изменения высоты или курса. В результате, во время снижения самолета произошло столкновение с вертолетом, что привело к трагедии.
Выживших нет. Что известно о погибших
По информации местных властей, все пассажиры и члены экипажа самолета Bombardier погибли в результате катастрофы. Ранее сообщалось о четырех выживших, однако позже эта информация была опровергнута.
Евгения Шишкова и Вадим Наумов (Фото: соцсети)
Российские фигуристы Шишкова и Наумов
Среди погибших в авиакатастрофе могут быть уроженцы Санкт-Петербурга, чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года — 52-летняя Евгения Шишкова и 55-летний Вадим Наумов, которые в последние годы имели американское гражданство.
После завершения своей спортивной карьеры Шишкова и Наумов переехали в США, где занимались тренерской деятельностью. Пара время от времени давала интервью, в которых отмечала, что российским спортсменкам нет равных. Вадим Наумов около четырех лет назад в интервью «РИА Спорт» поделился мнением о том, что женские соревнования в Лас-Вегасе были «грустным зрелищем» и что в стране не удается найти достойных соперниц для российских фигуристок.
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Реакция Трампа и властей США на авиакатастрофу в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп опубликовал пост в своих социальных сетях, отреагировав на авиакатастрофу, произошедшую в Вашингтоне.
«Самолет находился на стандартной и безопасной траектории посадки в аэропорт. Вертолет на протяжении длительного времени летел прямо на самолет. Ночь была ясной, огни самолета горели. Почему вертолет не поднялся, не опустился или не свернул? Почему диспетчерская вышка не дала указаний вертолету, а только спросила, видят ли они самолет? Это крайне плохая ситуация, которую, похоже, можно было предотвратить», — написал глава государства.
Вертолет Black Hawk
Sikorsky UH-60 Black Hawk — это американский многоцелевой вертолет, предназначенный для выполнения различных задач, таких как транспортировка войск и медицинская эвакуация.
С момента своего поступления на вооружение в 1979 году вертолет прошел несколько этапов модернизации. Он способен перевозить до 11 военнослужащих или до 2600 кг груза внутри кабины. При использовании грузовой стропы UH-60 может поднимать и транспортировать до 9000 кг.
В своем телеграм-канале политолог Марат Баширов уточнил, что вертолет Black Hawk — правительственный. По его словам, лётный отряд президента США использует как раз VH-60N Blackhawk. Известно, что Дональда Трампа на борту не было: президент США отчитался, что следит за ситуацией.
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Анастасия Хохлова