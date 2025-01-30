Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Трампа на борту не было: почему военный вертолет столкнулся с пассажирским Bombardier в США, погибшие фигуристы из РФ, видео

Трампа на борту не было: почему военный вертолет столкнулся с пассажирским Bombardier в США, погибшие фигуристы из РФ, видео

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

В Вашингтоне произошла трагедия: самолет, на борту которого находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, столкнулся с военным вертолетом и рухнул в реку Потомак. В результате аварии погибли десятки человек. Президент США Дональд Трамп задал резонный вопрос: почему военный вертолет не заметил пассажирский лайнер в ясную ночь и не избежал столкновения при заходе на посадку. Что стало причиной катастрофы и были ли на борту россияне, расскажет «Радио 1».

Пассажирский самолет столкнулся с вертолетом и упал в реку Потомак: главное


Пассажирский авиалайнер Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак. Инцидент произошел 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 мск 30 января). На борту гражданского самолета находились 64 человека, включая четырех членов экипажа, а в боевом вертолете были трое военнослужащих, чья гибель уже подтверждена.


Причины и версии крушения самолета Bombardier


После расшифровки переговоров стало известно, что диспетчер поинтересовался у экипажа вертолета о наличии видимости приближающегося самолета. Получив положительный ответ, он разрешил вертолету следовать за самолетом, не указав на необходимость изменения высоты или курса. В результате, во время снижения самолета произошло столкновение с вертолетом, что привело к трагедии.

Выживших нет. Что известно о погибших


По информации местных властей, все пассажиры и члены экипажа самолета Bombardier погибли в результате катастрофы. Ранее сообщалось о четырех выживших, однако позже эта информация была опровергнута.

Евгения Шишкова и Вадим Наумов (Фото: соцсети)

Российские фигуристы Шишкова и Наумов


Среди погибших в авиакатастрофе могут быть уроженцы Санкт-Петербурга, чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года — 52-летняя Евгения Шишкова и 55-летний Вадим Наумов, которые в последние годы имели американское гражданство.

После завершения своей спортивной карьеры Шишкова и Наумов переехали в США, где занимались тренерской деятельностью. Пара время от времени давала интервью, в которых отмечала, что российским спортсменкам нет равных. Вадим Наумов около четырех лет назад в интервью «РИА Спорт» поделился мнением о том, что женские соревнования в Лас-Вегасе были «грустным зрелищем» и что в стране не удается найти достойных соперниц для российских фигуристок.

Фото: iStock/Gennaro Leonardi

Реакция Трампа и властей США на авиакатастрофу в Вашингтоне


Президент США Дональд Трамп опубликовал пост в своих социальных сетях, отреагировав на авиакатастрофу, произошедшую в Вашингтоне.

«Самолет находился на стандартной и безопасной траектории посадки в аэропорт. Вертолет на протяжении длительного времени летел прямо на самолет. Ночь была ясной, огни самолета горели. Почему вертолет не поднялся, не опустился или не свернул? Почему диспетчерская вышка не дала указаний вертолету, а только спросила, видят ли они самолет? Это крайне плохая ситуация, которую, похоже, можно было предотвратить», — написал глава государства.

Вертолет Black Hawk


Sikorsky UH-60 Black Hawk — это американский многоцелевой вертолет, предназначенный для выполнения различных задач, таких как транспортировка войск и медицинская эвакуация.

С момента своего поступления на вооружение в 1979 году вертолет прошел несколько этапов модернизации. Он способен перевозить до 11 военнослужащих или до 2600 кг груза внутри кабины. При использовании грузовой стропы UH-60 может поднимать и транспортировать до 9000 кг.

В своем телеграм-канале политолог Марат Баширов уточнил, что вертолет Black Hawk — правительственный. По его словам, лётный отряд президента США использует как раз VH-60N Blackhawk. Известно, что Дональда Трампа на борту не было: президент США отчитался, что следит за ситуацией.

Читайте также:

Российские фигуристы находились на борту рухнувшего в США самолета

Трамп заявил, что авиакатастрофу над Вашингтоном можно было предотвратить

Тела 18 жертв авиакатастрофы достали из реки Потомак в Вашингтоне
#гражданство
#аэропорт
#самолет
#сша
#столкновение
#президент
#дональд трамп
#пассажиры
#ночь
#эвакуация
#гибель
#соревнования
#вооружение
#вертолёт
#инцидент
#авиакомпании
В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана в прямом эфире в TikTok
SVT: в Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана Салвана Момику
30 января 2025, 13:20

Фото: iStock/bildfokus

В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана Салвана Момику. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на правоохранительные органы.
«Сжигатель Корана Салван Момика был застрелен в Седертелье в среду поздно вечером», — говорится в материале.

Салвана Момику убили в собственной квартире около полуночи. Соседи позвонили в полицию и сообщили, что услышали стрельбу. Полицейские оперативно прибыли на место и обнаружили мертвого мужчину. В момент убийства Момика вел прямой эфир в TikTok.

Убитый проходил по делу о разжигании ненависти. Ему должны были вынести приговор утром 30 января. При этом в Ираке за его голову была назначена награда в два миллиона долларов.

Полиция задержала пятерых подозреваемых в совершении убийства.

Салван Момика приехал в Швецию в 2018 году. В 2023 году он несколько раз сжёг Коран, в том числе у посольства Ирака и парламента Швеции.

Читайте также:

Мигранты из Ирака сожгли еще один Коран в Стокгольме

Иракский иммигрант решил повторить акцию с сожжением Корана

Сжегшего Коран по указке СБУ Журавеля приговорили к 13,5 годам колонии
#приговор
#полиция
#награда
#соседи
#полицейские
#мигранты
#коран
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военный летчик объяснил причину столкновения пассажирского и военного суден в США
Лётчик Попов: авиакатастрофа в США произошла из-за сбоя радиоосмотрительности
30 января 2025, 13:03

Фото: iStock/Gennaro Leonardi

64 человека, среди которых 60 пассажиров и 4 члена экипажа, были на борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета. Об этом говорится в заявлении выполнявшей рейс авиакомпании American Airlines.
По данным Федерального авиационного управления США, в аэропорту имени Рейгана военный вертолет, принадлежавший Сухопутным войскам США, столкнулся в воздухе с пассажирским Bombardier.

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» генерал-майор, заслуженный военный лётчик Российской Федерации, кандидат технических наук, независимый эксперт Владимир Попов в беседе с «Радио 1» заявил, что ситуация, зарождавшаяся в районе аэропорта, сначала переросла в аварийную, а потом — в катастрофическое столкновение.

«Организационные вопросы по использованию воздушного пространства в районе этого аэропорта были не все согласованы, не отработаны. Разные подходы в управлении воздушным движением и использовании воздушного пространства есть и у гражданских, и у военных. У гражданских более все документально отработано, то есть это аэронавигационные карты, системы обязательного контроля и "железные системы" заходов на посадку при выполнении отдельных манёвров. У военных это всё идёт более динамически и предполагается, что может изменяться, потому что они работают, как правило, по обстановке», — сказал он.

По его словам, гражданские — это рейсовые самолеты, вертолеты, которые строго идут по заданному маршруту и выполняют команды на разных каналах управления: канал руления, канал взлета, канал полета по кругу, выход или вход в сектор, отход от аэропорта и так далее.

«У военных, как правило, в районе аэродрома или аэропорта имеется один или два канала управления. То есть разница уже в технологии работы, которая характеризует работоспособность и обеспечение безопасности полетов. А еще важно, что для гражданских летчиков не характерны введения радиоосмотрительности и визуальной осмотрительности, тем более ночью — что свойственно для военных. В этом случае, скорее всего, вертолетчик при входе в зону ответственности аэропорта, работал по правилам гражданской авиации - на тех же каналах переходил. А это, соответственно, меняет возможности радиосмотрительности круговой. То есть он работал на одном канале, а два других, которые тут же ведут управление в аэропорту, не слышал», — объяснил эксперт.

Он добавил, что у пилота военного вертолета было ограничение радиоосмотрительности и визуального видения.

«И самолёт, который шёл на попутно пересекающихся курсах, вероятно, выполнял снижение. Тут вина одного и другого, хотя нужно понимать, что они технологически были готовы по-разному. И, как правило, организационные вопросы в этом контексте и порождают конфликтную ситуацию, которая становится внештатной, аварийной, а потом катастрофической», — заключил специалист.

Читайте также:

Трампа на борту не было: почему военный вертолет столкнулся с пассажирским Bombardier в США, погибшие фигуристы из РФ, видео

Большинство фигуристов, летевших на разбившемся в США самолете, — дети российских эмигрантов

Трамп заявил, что авиакатастрофу над Вашингтоном можно было предотвратить
#самолет
#сша
#дети
#ограничение
#самолёты
#лётчик
#столкновение
#вертолёты
#погибшие
#технологии
#снижение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ставропольском крае задержали террориста, планировавшего взорвать электричку
30 января 2025, 12:18

Фото: iStock/Thomasaf

ФСБ предотвратила подрыв электрички в Кавминводах, который собирался совершить приезжий из Центральной Азии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
«ФСБ РФ задержан гражданин одного из государств Центральной Азии, являющийся членом и присягнувший на верность запрещенной в России международной террористической организации, планировавший совершение террористического акта на территории Ставропольского края», — сообщили в ЦОС.

По данным ведомства, преступник собирался дистанционно подорвать пассажирский пригородный электропоезд Кисловодск — Минеральные Воды.

Мужчина уже успел изучить местность и достал компоненты для изготовления взрывного устройства. После теракта он собирался уехать в Сирию для вступления в ряды МТО.

Его задержали в Ессентуках, по месту проживания террориста провели обыски и обнаружили составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки СВУ.

Читайте также:

В ДНР схватили агента СБУ, который прикидывался «мирным жителем»

«Ъ»: Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте ПВО в Подмосковье

В Краснодаре по обвинению в госизмене задержан командир гражданского самолёта
#фсб
#теракт
#мужчина
#сотрудники
#днр
#рф
#сбу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Большинство фигуристов, летевших на разбившемся в США самолете, — дети российских эмигрантов
ФФККР: Разбившиеся фигуристы — граждане США, россиян там быть не могло
30 января 2025, 11:56

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

В Федерации фигурного катания на коньках России заявили об отсутствии российских спортсменов в потерпевшем крушение в США самолете. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
«Это граждане США, наших (из российской федерации фигурного катания – ред.) там быть не могло, мы не комментируем», — заявили в Федерации фигурного катания на коньках России.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет потерпел крушение при попытке посадки в аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне. По данным экстренных служб, он упал в реку Потомак недалеко от аэропорта. В авиауправлении США сообщили, что он столкнулся в воздухе с военным вертолетом Blackhawk. Предварительно, на борту пассажирского самолета могло быть до 60 человек.

Федерация фигурного катания США подтвердила, что на борту разбившегося самолета находилось несколько фигуристов. Среди них были чемпионы мира в парном катании из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, их сын Максим Наумов, который занял на чемпионате США четвертое место.

Также канал сообщает, что бывшая советская фигуристка Инна Волянская также находилась на борту разбившегося в США самолёта. Предварительно, она погибла. Волянская уже более семи лет работала тренером в Вирджинии, на чемпионат она прилетела с командой Ashburn Ice House.

Все пассажиры и члены экипажа самолёта American Airlines, предварительно, погибли.

Читайте также:

Трамп заявил, что авиакатастрофу над Вашингтоном можно было предотвратить

Российские фигуристы находились на борту рухнувшего в США самолета

Тела 18 жертв авиакатастрофы достали из реки Потомак в Вашингтоне
#самолет
#сша
#пассажиры
#человек
#чемпионат
#крушение
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские фигуристы находились на борту рухнувшего в США самолета
30 января 2025, 10:37

Фото: iStock/Diy1

Чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
«На борту разбившегося самолета находились наши тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, с ними также летел и их сын Максим, участвовавший в чемпионате в США. 23-летний фигурист выступает за американскую сборную.

Российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов являются чемпионами мира 1994 года. Они переехали жить в США, где тренируют молодых американских фигуристов.

Американский фигурист Джон Маравилла сообщил, что на борту упавшего в Вашингтоне самолета находились не менее десяти фигуристов и несколько тренеров.

В данный момент на месте крушения идет спасательная операция, данных о выживших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет потерпел крушение при попытке посадки в аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне. По данным экстренных служб, он упал в реку Потомак недалеко от аэропорта. В авиауправлении США сообщили, что он столкнулся в воздухе с военным вертолетом Blackhawk. Предварительно, на борту пассажирского самолета могло быть до 60 человек.

Читайте также:

Трамп заявил, что авиакатастрофу над Вашингтоном можно было предотвратить

Тела 18 жертв авиакатастрофы достали из реки Потомак в Вашингтоне

Пассажирский самолёт авиакомпании «Победа» подал сигнал тревоги над Каспийским морем
#сша
#операция
#фигурист
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп заявил, что авиакатастрофу над Вашингтоном можно было предотвратить
30 января 2025, 10:25

Фото: iStock/Diy13

Президент США Дональд Трамп назвал авиакатастрофу над Вашингтоном было необходимо предотвратить.
«Самолет придерживался идеальной, обычной траектории по пути к аэропорту. Вертолет летел прямо на самолет в течение продолжительного времени. Ночь была ясной, огни на самолете ярко горели, почему вертолет не поднялся, не опустился или не повернул?» — написал Трамп в Truth Social.

Он также задался вопросами, как так вышло, что диспетчер не указал вертолёту, что именно нужно сделать. По словам президента США, это плохая ситуация, которую было необходимо предотвратить.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет потерпел крушение при попытке посадки в аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне. По данным экстренных служб, он упал в реку Потомак недалеко от аэропорта. В авиауправлении США сообщили, что он столкнулся в воздухе с военным вертолетом Blackhawk. Предварительно, на борту пассажирского самолета могло быть до 60 человек.

По предварительным данным, на борту разбившегося самолета находились российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Читайте также:

Тела 18 жертв авиакатастрофы достали из реки Потомак в Вашингтоне

Пассажирский самолёт авиакомпании «Победа» подал сигнал тревоги над Каспийским морем

На Аляске потерпел крушение американский истребитель F-35 — видео
#самолет
#сша
#ночь
#вертолёт
#человек
#крушение
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье рецидивист напал на мужчину ради телефона и пакета с продуктами
30 января 2025, 09:16

Фото: iStock/Diy13

Подмосковные полицейские задержали 37-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на местного жителя, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
По данным следствия, злоумышленник познакомился с жителем Жуковского на ж/д станции Фабричная, пожаловался ему на свои сложные жизненные обстоятельства, и новый знакомый решил ему помочь — предложил временно пожить в своей квартире.

«По дороге домой злоумышленник предложил зайти к его приятелю. При входе в подъезд одного из многоквартирных домов на Нижегородской улице злоумышленник распылил в лицо мужчине перцовый баллончик, избил его и забрал из кармана куртки мобильный телефон, а также отнял пакет с продуктами», — говорится в сообщении.
Нападавшего удалось задержать около одного из домов в Раменском округе. В ходе обыска у него нашли и изъяли перцовый баллончик.

Против злоумышленника завели уголовное дело по статье «Разбой» и оставили под стражей до суда.

Читайте также:

Тела 18 жертв авиакатастрофы достали из реки Потомак в Вашингтоне

Вытолкнув из лифта, избил и изнасиловал: СК возбудил дело после нападения на женщину

«Давай один-на-один»: Хулиганка в упор выстрелила 3 раза в лицо 13-летней дзюдоистке
#жуковский
#раменский городской округ
#нападение
#разбой
#криминал
#полиция
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тела 18 жертв авиакатастрофы достали из реки Потомак в Вашингтоне
Тела 18 жертв столкновения самолета и вертолета достали из реки в Вашингтоне
30 января 2025, 08:33

Тела 18 погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал столкнувшийся с военным вертолетом пассажирский лайнер. Об этом информирует со ссылкой на полицию телеканал CBS.
Напомним, столкновение произошло возле аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне в ночь на четверг, 30 января. На борту упавшего воздушного судна находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

Уточняется, что четыре человека выжили — их достали из воды спасатели. По данным правоохранителей, версия о теракте не рассматривается.

Президент США Дональд Трамп назвал авиакатастрофу «плохой ситуацией», которую нужно было предотвратить.

Читайте также:

В США пассажирский самолет столкнулся с вертолетом Blackhawk у аэропорта Рейгана

В Санкт-Петербурге работники МЧС спасли провалившегося в вентиляционную шахту мужчину

Автобус столкнулся с тепловозом в Подмосковье
#самолет
#сша
#спасатели
#столкновение
#президент
#дональд трамп
#ночь
#работники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вытолкнув из лифта, избил и изнасиловал: СК возбудил дело после нападения на женщину
СК возбудил дело об изнасиловании после нападения на женщину во Владивостоке
30 января 2025, 07:58

Фото: iStock/blinow61

Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело об изнасиловании с причинением тяжкого вреда здоровью после нападения мужчины на 37-летнюю жительницу города в подъезде жилого дома. Об этом пишет РИА Новости.
Местные Telegram-каналы распространили шокирующее видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено, как мужчина выталкивает женщину из лифта и жестоко избивает её в течение нескольких минут, нанося удары ногами по голове. Затем он затаскивает потерпевшую за угол, где, по данным СМИ, совершает насильственные действия.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция активно ищет подозреваемого. Потерпевшая была обнаружена без сознания одним из местных жителей.

Следствием возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ, касающейся изнасилования с угрозой убийства или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенного с особой жестокостью. Потерпевшая уже дала показания, назначены судебные экспертизы. расследование продолжается.

Читайте также:

«Давай один-на-один»: Хулиганка в упор выстрелила 3 раза в лицо 13-летней дзюдоистке

В США пассажирский самолет столкнулся с вертолетом Blackhawk у аэропорта Рейгана

«Ногу зажало»: Водителя вытянули из авто за миг до возгорания
#самолет
#полиция
#сша
#уголовное ук
#расследование
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате