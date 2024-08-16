«Спланированный акт терроризма»: МИД РФ об ударе ВСУ по ТЦ в Донецке

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Удар ВСУ по торговому центру «Галактика» в Донецке является тщательно спланированным террористическим актом и жестом отчаяния на фоне уверенного продвижения ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.
В опубликованном на сайте ведомства заявлении официального представителя Марии Захаровой говорится, что задачей ВСУ было убийство мирных граждан и стремление посеять панику в обществе.
В пятницу, 16 августа, ВСУ нанесли удар по торговому центру «Галактика» в Петровском районе Донецка. Здание полностью выгорело и не подлежит восстановлению, заявил глава республики Денис Пушилин.
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Анастасия Чинкова