«Спланированный акт терроризма»: МИД РФ об ударе ВСУ по ТЦ в Донецке

Частная яхта «Эврика» сгорела дотла в морском порту Сочи. По данным краевого МЧС, сообщение о пожаре на пришвартованном судне поступило в 16 августа в 15.42. С огнем боролись пять пожарных, но спасти почти ничего не удалось.