ВСУ обстреляли торговый центр в Донецке, есть погибшие и раненые – видео

Фото: сайт Минобороны РФ
ВСУ обстреляли торговый центр «Галактика» в Донецке. В результате прилета снаряда начался пожар, который охватил все здание. В момент атаки там находились около 100 человек. Информация о пострадавших уточняется. На месте уже работают экстренные службы.
«Были слышны крики женщин и детей. Люди пытались выбраться на улицу, но дым и огонь затрудняли эвакуацию», – пишут очевидцы происшествия.
По предварительным данным, два человека погибли, еще 11 – пострадали, сообщает Mash. Местные власти назвали действия ВСУ беспощадными и безжалостными.
Ликвидацией пожара занимаются службы экстренного реагирования. Огромный столб дыма от торгового центра видно с разных районов города.
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Лия Мурадьян