«Люди горят заживо»: Пожар в ТЦ Донецка распространяется под атакой ВСУ

Фото: Фотобанк Московской области
Торговый центр «Галактика» в Донецке продолжает полыхать после обстрела ВСУ. На момент удара внутри ТЦ находились более 100 человек. По словам очевидцев, в здании также были и дети. Их состояние пока неизвестно.
Ранее сообщалось о двух погибших и 11 пострадавших при атаке ВСУ на торговый центр в Петровском районе Донецка. В здании продолжается мощный пожар, огонь уже охватил более 10 000 квадратных метров.
Местные СМИ сообщают, что боевики не прекращают обстрел. Внутри торгового центра по-прежнему могут оставаться люди. Работа спасателей и пожарных осложняется тяжелой оперативной обстановкой – люди не могут подойти из-за беспрерывного огня.
Читайте также:
На Украине вспыхнули протесты с поджогами военных автомобилей
Версия об убийстве боевиками ВСУ пенсионера под Суджей не подтверждается
«Умираем в окопах»: В Польше описали сценарий войны с РФ
Лия Мурадьян