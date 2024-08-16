«Забрать всю Украину»: житель Донецка обратился к Путину после удара ВСУ по ТЦ

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Житель Донецка, спасавший людей из горящего торгового центра «Галактика» после обстрела ВСУ, обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом «забрать всю Украину». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Он сообщил, что при пожаре заживо сгорело огромное количество мирных жителей, включая детей. Женщины, которым удалось спастись, «бьются в истерике», поскольку их дети находятся внутри горящего здания.
В обращении к Путину мужчина отметил, что такого не должно происходить в цивилизованном государстве, поэтому киевские власти должны получить ответ за свои действия. Дончанин призвал президента «всю (Украину – ред.) забрать и каждого прочистить».
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Анастасия Чинкова