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«Забрать всю Украину»: житель Донецка обратился к Путину после удара ВСУ по ТЦ

SHOT: дончанин призвал Путина «забрать всю Украину» после удара ВСУ по ТЦ
16 августа 2024, 19:09
Фото: iStock/Distortion Media

Фото: iStock/Distortion Media

Житель Донецка, спасавший людей из горящего торгового центра «Галактика» после обстрела ВСУ, обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом «забрать всю Украину». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.


Он сообщил, что при пожаре заживо сгорело огромное количество мирных жителей, включая детей. Женщины, которым удалось спастись, «бьются в истерике», поскольку их дети находятся внутри горящего здания.

В обращении к Путину мужчина отметил, что такого не должно происходить в цивилизованном государстве, поэтому киевские власти должны получить ответ за свои действия. Дончанин призвал президента «всю (Украину – ред.) забрать и каждого прочистить».

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Саперы дистанционно минируют подходы к курскому приграничью под Сумами
16 августа 2024, 19:05

Расчеты «Земледелия» дистанционно заминировали проходы к курскому приграничью, чтобы затруднить подход украинских боевиков. Кадры публикует Минобороны РФ.
«Расчеты инженерных систем дистанционного минирования «Земледелие» группировки войск «Север» провели минирование местности в районах сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Уточняется, что территория была заминирована для того, чтобы закрыть проходы к приграничным районам Курской области для украинских боевиков.

Ранее Минобороны сообщало, что российские бойцы ликвидировали мобильную группу украинских боевиков, которые пытались проникнуть вглубь российской территории.

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#вс рф
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В Германии рассказали о продвижении российской армии в Донбассе
Генерал Фройдинг: российская армия каждый день продвигается вперед в Донбассе
16 августа 2024, 19:04

Фото: iStock/zim286

ВС России ежедневно продвигаются вперед в Донбассе. Об этом сообщил возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны Германии генерал Кристиан Фройдинг в интервью, опубликованном на официальном YouTube-канале вооруженных сил ФРГ.
Немецкий военный отметил, что на линии боевого соприкосновения сложилась критическая ситуация для украинской армии. Фройдинг добавил, что взятие под контроль Часова Яра российскими войсками даст Москве существенные преимущества на поле боя.

Ранее сообщалось, что в Курской области российский боец на ВАЗе сжег заглохшую украинскую БМП-1 канистрой с бензином. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Главком ВСУ Сырский мог погибнуть при ударе ВС РФ по командному пункту под Полтавой
ВС РФ уничтожили командный пункт, где мог находиться главком ВСУ Сырский
16 августа 2024, 18:32

Российские военные нанесли ракетный удар по пункту дислокации противника в районе населенного пункта Кумы в Полтавской области, где в этот момент мог находиться главком ВСУ Александр Сырский. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».
«Взрывы в Полтавской области, ряд источников сообщают, что поражен командный пункт ВСУ, где мог быть Сырский», — говорится в сообщении.

Другие российские военные ресурсы предполагают, что Сырский мог быть ликвидирован. В настоящее время ожидается подтверждение или опровержение данной информации.

8 августа Сырский опубликовал в своем Telegram-канале фото и сообщил, что проводит работу в исходном районе. Предполагалось, что он находился недалеко от российского приграничья.

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#всу
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ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе под Курском
16 августа 2024, 17:44

Фото: iStock/Sergey Khakimullin

Украинские военные разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщает Mash.
ВСУ нанесли очередной удар американскими ракетами Himars по мосту около 17.00. После удара у моста обрушился целый пролет. Теперь часть Глушковского района отрезана — это Тёткино, Попово-Лежачи, Волфино и ещё порядка 27 населённых пунктов. Эвакуировать мирное население сейчас можно только по воде. Уничтожение моста также осложнит логистику российских войск к югу от реки.

По словам местных жителей, ВСУ также наносят удары по мосту в селе Званное Глушковского района.

«Если (когда) противник сможет уничтожить все хорошие переправы, то отрежет от нормального снабжения всю группировку ВС РФ, обороняющуюся в Глушковком районе от приграничья до реки Сейм», — пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».
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Бойца РФ, сжегшего украинский БТР под носом у ВСУ, представят к награде
16 августа 2024, 16:56

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Российского бойца, который сжёг украинскую БМП под носом у ВСУ в Курской области, представят к госнаграде. Об этом сообщает Shot.
Бесстрашный боец оказался солдатом срочной службы с позывным «Армян».

По данным издания, оператор дрона заметил вражескую БМП-1 11 августа. В тот момент украинские боевики покинули машину и прятались в лесу. Тогда срочник самостоятельно вызвался доехать до боевой машины на ВАЗе, чтобы сжечь ее.

Ранее поступок отметил и врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Русский солдат может и такое! Наш боец сжег украинскую БМП прямо под носом у врага! Очень надеюсь лично встретиться с каждым героем, когда противник будет выбит с Курской земли!» — написал он в своем Telegram-канале.

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ВС РФ уничтожили мобильную группу ВСУ у Каучука под Курском
16 августа 2024, 16:37

Фото: iStock/aapsky

Российские бойцы ликвидировали мобильную группу украинских боевиков, которые пытались проникнуть вглубь российской территории. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами и огнем артиллерии уничтожены мобильные группы противника, пытавшиеся проникнуть вглубь российской территории, в районах 1 км западнее Анастасьевки и 1,5 км юго-восточнее Каучука», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Кроме того, российские военные не дали противнику прорваться в направлении Русского Поречного. Там была отражена атака 82-й ОДШБ ВСУ, которая за время атаки на Курскую область понесла огромные потери.

За минувшие сутки в Курской области уничтожено до 220 боевиков. На сегодняшний день операция по ликвидации подразделений ВСУ в российском приграничье продолжается.

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#операция
#военные
#всу
#вс рф
#атака
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Российский боец на ВАЗе сжег украинскую БМП-1 канистрой с бензином под носом у ВСУ
В Курской области российский боец сжег заглохшую БМП-1 канистрой с бензином
16 августа 2024, 15:53

Фото: istock//fortton

В Курской области российский боец на ВАЗе сжег заглохшую украинскую БМП-1 канистрой с бензином. Соответствующие кадры опубликовал в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.
«Русский солдат может и такое! Наш боец сжег украинскую БМП прямо под носом у врага!», — написал он под видео.

Отмечается, что российский военный заметил заглохшую боевую машину в одном из приграничных районов Курской области. Пока боевики прятались по кустам, солдат подъехал к ней и сжег её канистрой с бензином.

Ранее российские бойцы в Курской области взяли в плен очередную группу украинских боевиков, среди которых оказалась молодая украинка. Она рассказала, что вступила в ряды Вооруженных сил Украины добровольно.

До этого боец ВС РФ отбил атаку украинского FPV-дрона прикладом автомата. Накануне военкор Александр Коц рассказал о схожем случае: российский военный сбил подлетевший к нему дрон головой, после этого раздался врыв, а военный оперативно ретировался.

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В Дзержинском собрали первые 600 кг гуманитарной помощи для курян
16 августа 2024, 15:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В городском округе Дзержинский уже собрали и передали жителям Курской области первые 600 кг гуманитарной помощи.
Об этом во время рабочей встречи сообщил глава муниципалитета Андроник Пак губернатору Андрею Воробьёву. Пак возглавил городской округ около полугода назад.
«Это очень важная работа. Подмосковье принимает детей из Курской области и сопровождающих их лиц, это преимущественно мамы. Они размещены в разных городских округах. Мы их сопровождаем, уделяем большое внимание. Важно, что и Дзержинский не остался в стороне, тоже вносит свою лепту», – отметил губернатор.
Ранее в пресс-службе региональной Прокуратуры информировали, что из подвергшейся атаке ВСУ Курской области в Подмосковье уже эвакуировали свыше 1,1 тыс. жителей. В числе – 659 детей.

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Руководители киевских ТЦК разбогатели на продаже справок уклонистам
Руководители киевских ТЦК продали уклонистам документы на 1,2 млн. долларов
16 августа 2024, 15:05

В Киеве руководители центров комплектования продали уклонистам липовые документы на сумму 1,2 миллиона долларов. Некоторые брали за услугу по $37 000 с человека, желающего легально избежать службу в украинской армии.
В преступной схеме с поддельными справками были задействованы несколько человек, включая сотрудников ТЦК, сообщает СБУ 15 августа. Это далеко не первая история со взятками от уклонистов на территории Украины. Также нередко военные ВСУ дезертируют за границу – в Молдавию и Румынию.

Ранее сообщалось, как 48 украинских уклонистов пытались выехать из страны в кузове грузовика, который ехал в Приднестровье.

Отметим, что с февраля 2022 года на Украине неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Военнообязанные украинского режима пытаются избежать призыва, покидая страну нелегально или по фальшивым документам.

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