«Наломать дров»: Сенатор заявил о запрете Запада на встречу Зеленского и Путина
Кастюкевич: западные кураторы не пустят Зеленского в Москву
Западные кураторы Владимира Зеленского не разрешат ему провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в интервью ТАСС.
По его словам, Зеленский действует только после консультаций с «попечителями».
«Каждый шаг Зеленский согласовывает с западными кураторами и даже при этом умудряется «наломать дров». Поэтому в Москву его никто не пустит», — отметил политический деятель.Сенатор выразил мнение, что первопричина украинского кризиса частично кроется в самом Зеленском, так как его привели к власти через военный переворот. Кастюкевич подчеркнул, что организовать встречу на высоком уровне возможно, но для этого нужна большая предварительная работа.
Ранее сенатор Пушков посоветовал президенту Финляндии Александру Стуббу вернуться от Зеленского к жене.