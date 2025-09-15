«Наломать дров»: Сенатор заявил о запрете Запада на встречу Зеленского и Путина

15 сентября 2025, 11:26

Кастюкевич: западные кураторы не пустят Зеленского в Москву

Фото: Istock/Diy1

Западные кураторы Владимира Зеленского не разрешат ему провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в интервью ТАСС.





По его словам, Зеленский действует только после консультаций с «попечителями».

«Каждый шаг Зеленский согласовывает с западными кураторами и даже при этом умудряется «наломать дров». Поэтому в Москву его никто не пустит», — отметил политический деятель.

