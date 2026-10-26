«Спорят, ругаются»: Экс-вице-премьер раскрыл, как в коридорах власти решались вопросы
Бывший вице-премьер России Максим Акимов рассказал, как представители различных ведомств решали служебные вопросы в коридорах Дома правительства в ожидании совещаний. По его словам, эти коридоры перед приемными фактически выполняли функцию открытых рабочих пространств: именно там чиновники обсуждали рабочие вопросы, спорили и находили компромиссы без проведения отдельных встреч.
Акимов также объяснил, как организуется работа вице-премьера после назначения: в первые сутки необходимо сформировать секретариат, наладить взаимодействие с аппаратом правительства и познакомиться с ключевыми подчиненными, включая министров и их заместителей, пишет Радио РБК. По его словам, в кабинетах вице-премьеров обычно есть телефон прямой связи с руководством страны, стол для совещаний, книжные полки и оргтехника. Работа ведется в закрытом контуре, поэтому возможности пользоваться личными гаджетами ограничены.
«Лучший опен-спейс — это, знаете, там коридоры перед приемными. В нашу бытность огромное количество служебных вопросов между ведомствами снималась в ходе ожидания совещания, когда люди просто стоят и не только рассказывают, как они провели отпуск, а прежде всего обсуждают свои служебные дела, спорят, ругаются, но приходят к какому-то компромиссу», — сказал Акимов.Кроме того, у каждого вице-премьера есть небольшая комната отдыха, где можно переодеться, умыться и сменить рубашку. Из-за плотного графика встреч чиновникам иногда приходится оставаться на работе на ночь.
Акимов отметил, что борьба за кабинеты и автомобили не считается в правительстве приоритетом. Гораздо более серьезные конфликты возникают, когда служебные поручения по одному направлению передают другому вице-премьеру или когда коллеги вмешиваются в работу министерств, находящихся в чужой зоне ответственности.
Экс-вице-премьер также критически высказался об оформлении правительственных кабинетов с лепниной, позолотой и государственными символами. По его словам, такая эстетика кажется ему избыточной и несовременной, а сами помещения не всегда удобны с точки зрения функциональности и освещения.