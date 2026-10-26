«Спорят, ругаются»: Экс-вице-премьер раскрыл, как в коридорах власти решались вопросы

26 октября 2026, 17:01

Бывший вице-премьер Акимов: в решении служебных вопросов приходят к компромиссу

Максим Акимов (Фото: kremlin.ru)

Бывший вице-премьер России Максим Акимов рассказал, как представители различных ведомств решали служебные вопросы в коридорах Дома правительства в ожидании совещаний. По его словам, эти коридоры перед приемными фактически выполняли функцию открытых рабочих пространств: именно там чиновники обсуждали рабочие вопросы, спорили и находили компромиссы без проведения отдельных встреч.





Акимов также объяснил, как организуется работа вице-премьера после назначения: в первые сутки необходимо сформировать секретариат, наладить взаимодействие с аппаратом правительства и познакомиться с ключевыми подчиненными, включая министров и их заместителей, пишет Радио РБК. По его словам, в кабинетах вице-премьеров обычно есть телефон прямой связи с руководством страны, стол для совещаний, книжные полки и оргтехника. Работа ведется в закрытом контуре, поэтому возможности пользоваться личными гаджетами ограничены.





«Лучший опен-спейс — это, знаете, там коридоры перед приемными. В нашу бытность огромное количество служебных вопросов между ведомствами снималась в ходе ожидания совещания, когда люди просто стоят и не только рассказывают, как они провели отпуск, а прежде всего обсуждают свои служебные дела, спорят, ругаются, но приходят к какому-то компромиссу», — сказал Акимов.