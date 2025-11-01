Вице-премьер Сербии заявил, что мир находится «на пороге ядерной войны»

01 ноября 2025, 08:32

Фото: iStock/Neosiam

Вице-премьер Сербии и глава партии «Движение социалистов» Александр Вулин заявил, что третья мировая война уже давно началась, и сейчас мир стоит на грани ядерного конфликта. Об этом пишет РИА Новости.





По его словам, всё началось с объединения Германии и пересмотра итогов ВОВ. Он подчеркнул, что политика Запада привела к угрозе ядерной войны.





«Политика Запада довела нас до края ядерной войны, не Третьей мировой, которая давно идет, а ядерной», — пояснил глава партии.