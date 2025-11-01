Вице-премьер Сербии заявил, что мир находится «на пороге ядерной войны»
Вице-премьер Сербии и глава партии «Движение социалистов» Александр Вулин заявил, что третья мировая война уже давно началась, и сейчас мир стоит на грани ядерного конфликта. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, всё началось с объединения Германии и пересмотра итогов ВОВ. Он подчеркнул, что политика Запада привела к угрозе ядерной войны.
«Политика Запада довела нас до края ядерной войны, не Третьей мировой, которая давно идет, а ядерной», — пояснил глава партии.
Вулин призвал страны признать, что однополярный мир больше не существует. Он предложил создать новый международный договор, который обеспечит мирное сосуществование на ближайшие 50 лет. По его мнению, это поможет избежать крупных конфликтов и обеспечить стабильность в мире.