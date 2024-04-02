«Справедливо, если богатые будут платить»: Депутат Миронов о налоге на роскошь

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Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о внесении в нижнюю палату парламента законопроекта о налоге на роскошь.
«С них (правообладателей — ред.) нужно брать налог на роскошь. У нас почти треть населения получает даже меньше 40 тыс. рублей в месяц. В этой связи будет справедливо, если богатые будут платить этот самый налог на роскошь», — сказал Миронов.
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