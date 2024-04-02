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«Справедливо, если богатые будут платить»: Депутат Миронов о налоге на роскошь

Фракция «Справедливая Россия — За правду» предлагает ввести налог на роскошь
02 апреля 2024, 13:06
Фото: Istock/Oleg Elkov

Фото: Istock/Oleg Elkov

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о внесении в нижнюю палату парламента законопроекта о налоге на роскошь.

Поправки в закон коснутся недвижимости, цена которой превышает 100 миллионов рублей, недостроев ценой свыше 300 миллионов рублей, машин ценой более 10 миллионов рублей. Также налог на роскошь должен затрагивать водные или воздушные суда, стоимость которых превышает 30 миллионов рублей.

«С них (правообладателей — ред.) нужно брать налог на роскошь. У нас почти треть населения получает даже меньше 40 тыс. рублей в месяц. В этой связи будет справедливо, если богатые будут платить этот самый налог на роскошь», — сказал Миронов.

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Лукашенко рассказал о готовности Белоруссии к войне
Лукашенко: Белоруссия готовится к войне, но воевать не намерена
02 апреля 2024, 13:24

Фото: сайт Кремля

Белоруссия готовится к возможной войне, однако не стремится к вооруженному конфликту с кем-либо.
Об этом заявил 2 апреля президент Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродно, передает БелТА.

По его словам, Белоруссия стремится к мирному будущему и нацелена исключительно на развитие и сотрудничество.

«Никто не должен думать, что мы стремимся к военным действиям. Мы готовимся к войне, и я говорю это откровенно. „Хочешь мира — готовься к войне“ — это не моя фраза. Это очень мудрое высказывание», — отметил президент Белоруссии.
По его словам, в стране проводится соответствующая подготовка, однако Белоруссия не намерена совершать какие-либо агрессивные действия против других стран.

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В Кремле заявили о продолжающемся терроре Киева после атаки в Нижнекамске
02 апреля 2024, 13:20

Фото: сайт Кремля

​​​​​Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал атаку беспилотника на НПЗ в Нижнекамске. Он заявил, что российские военнослужащие работают, чтобы эту угрозу исключить.
Минувшим утром ВСУ нанесли удар по предприятиям в Татарстане.

В результате происшествия пострадали 12 человек. По информации главы региона, разрушений на предприятии нет, оно продолжает функционировать.

Дмитрий Песков также прокомментировал информацию о выявлении сотрудниками ФСБ автомобиля, который перевозил взрывчатое вещество. Спикер Кремля назвал инцидент тревожным сигналом, который также говорит о террористических методах киевского режима.

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#удар
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Захарова прокомментировала вступление Швеции в НАТО
Захарова назвала членство в НАТО для Швеции рискованным изменением приоритетов
02 апреля 2024, 12:51

Фото: council.gov.ru

Членство в НАТО для Швеции — это рискованное и дорогостоящее изменение приоритетов, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, что такой шаг не является необходимым для граждан страны. Захарова также отметила, что референдум по этому вопросу не был организован, что свидетельствует о нежелании страны присоединяться к альянсу, за исключением временного правительства в Стокгольме, ориентированного на Вашингтон.

Она привела результаты опроса среди населения Швеции, согласно которому три из пяти граждан высказались против отправки шведских военных для участия в боевых действиях или учениях НАТО.

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Депутаты внесли в Госдуму проект о запрете иноагентам участвовать в выборах
02 апреля 2024, 11:43

Фото: сайт Кремля

Депутаты внесли в Государственную Думу законопроект, который направлен на запрет участия иностранных агентов в выборных процессах на всех уровнях в России.
Этот законопроект был представлен лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым и первым заместителем руководителя фракции СРЗП Дмитрием Гусевым, пишет RT.

По словам Миронова, в настоящее время лица, включенные в реестр иностранных агентов, имеют возможность выдвигать свои кандидатуры для участия в выборах различного уровня. Однако значительная часть таких лиц проживает за пределами России и выступает с антироссийской позицией, поддерживая Вооруженные Силы Украины.

Депутат считает необходимым ограничить избирательные права этой категории лиц.

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Эрдоган был готов к поражению на выборах — эксперт
Президент Турции готовился к поражению на выборах, считает эксперт
02 апреля 2024, 11:38

Фото: Istock/naumoid

В Турции правящая партия проиграла муниципальные выборы. Реджеп Тайип Эрдоган готовился к поражению, цитирует РИА Новости тюрколога, доцента СПбГУ и ВШЭ Алексея Образцова.
Как отметил специалист, Народно-республиканская партия (НРП) победила в основном в мегаполисах, где много мигрантов. Сыграло много факторов — инфляция, падение лиры и другие.

«Президент это понимал, потому, например, так быстро признал результаты. Повлияет ли это на дальнейшие расклады? Честно говоря, не думаю. Эрдоган — искушенный политик, он понимает сложность ситуации и сейчас все силы направит именно на экономические проблемы», — сказал Образцов, отметив, что с оппозиционными мэрами Эрдоган тоже научился работать.

«И если ему удастся решить насущные проблемы, власти он не лишится», — заключил Образцов.

По предварительным результатам выборов в местные органы самоуправления в Турции, оппозиционная партия впервые за 20 лет обходит правящую.

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На Украине назвали причину кадровых чисток в окружении Зеленского
#турция
#президент
#выборы
#экспертное мнение
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Посол Украины пожаловался, что в Бразилии не хотят говорить о конфликте
Посол Мельник: в Бразилии избегают разговоров о конфликте на Украине
02 апреля 2024, 10:13

Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник отметил, что в республике предпочитают избегать обсуждения украинского кризиса, так как это является неприятной темой. Эту информацию передает РИА Новости, ссылаясь на украинское радио «Новое время».
Мельник подчеркнул, что в Бразилии наблюдается совершенно иной взгляд на ситуацию, и кажется, будто люди живут в параллельной реальности. Он отметил, что тема войны становится табу, особенно в Министерстве иностранных дел, поскольку вызывает дискомфорт и неудобные вопросы, на которые трудно ответить.

Дипломат также подчеркнул, что Украина находится в изоляции в Латинской Америке, поскольку ее западные союзники не предпринимают усилий по убеждению Бразилии пересмотреть свою позицию.

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NBC: Вашингтон не знал об израильском ударе по консульству Ирана в Дамаске
02 апреля 2024, 09:42

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Администрация Белого дома ничего не знала о готовящемся ударе Израиля по иранской дипломатической миссии в Дамаске. Об этом американские власти напрямую оповестили Иран.
Такую информацию озвучил телеканал NBC со ссылкой на двух неназванных американских чиновников. По данным источников, администрация президента США получила сведения о готовящейся атаке в тот момент, когда самолёты уже находились в воздухе. Однако не было известно, какая именно цель была выбрана.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян назвал этот удар «грубым нарушением международных конвенций» и призвал мировое сообщество занять решительную позицию по отношению к подобным преступлениям. Он также возложил ответственность за удар по иранской дипмиссии на США, так как они оказывают поддержку Израилю.

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#сша
#администрация
#удар
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#израиль
#атака
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На Украине назвали причину кадровых чисток в окружении Зеленского
На Украине связали кадровые чистки в окружении Зеленского с влиянием Ермака
02 апреля 2024, 08:33

Фото: istockphoto/DmyTo

Кадровые перестановки в Совете национальной безопасности и обороны Украины и Офисе президента Украины произошли по инициативе главы Офиса Андрея Ермака. Он вычищает из близкого окружения Зеленского неугодные элементы.
Такое мнение высказал обозреватель издания «Страна.ua» политолог Константин Бондаренко. Эти кадровые чистки свидетельствуют об усилении влияния Ермака в качестве второго человека в государстве, а также оформление Офиса президента как ключевого органа управления в стране. К настоящему времени на Банковой уволены все заместители главы Офиса, которые были назначены не при Ермаке.

Ранее Зеленский освободил от должностей ряд помощников и советников, включая своего давнего друга, директора и основателя студии «Квартал-95» Сергея Шефира. Также были уволены Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов объяснил перестановки в офисе Зеленского «оптимизацией штата».

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Сеул вводит санкции против компаний и граждан РФ из-за ядерной программы КНДР
02 апреля 2024, 07:57

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Южная Корея ввела санкции против двух российских организаций и двух граждан России, которые, по мнению властей, связаны с ядерной и ракетной программами КНДР. Об этом пишет агентство Рейтер, ссылаясь на заявление МИД Южной Кореи.
«Южная Корея решила ввести санкции против двух российских организаций и двух российских граждан, связанных с ядерной и ракетной программами Северной Кореи», — говорится в сообщении.

По данным агентства Рёнхап, ограничения ввели против главы ООО «Интеллект» Сергея Козлова и главы ООО «Содействие» Александра Панфилова. Оба являются российскими гражданами.

Кроме того, Южная Корея планирует принять санкционные меры против двух российских судов. Утверждается, что они перевозят боеприпасы между Северной Кореей и Россией.

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