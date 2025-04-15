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Спрогнозирован исход торговой войны США и Китая

Эксперт Чирков: торговая война с КНР может обернуться провалом для экономики США
Фото: istockphoto/Rawf8

Фото: istockphoto/Rawf8

Торговая война США с Китаем может обернуться провалом для американской экономики. Об этом заявил доцент ГУУ, экономист Максим Чирков, подчеркнув, что экономика КНР превосходит американскую по паритету покупательной способности на 30%.
«Я думаю, что такие прогнозы достаточно реалистичны. Торговая война, в которую вовлечены Соединенные Штаты, создает серьезные вызовы для их экономики. <…> Думаю, что для США противостояние с Китаем будет весьма непростым и результаты можно будет оценить как провал для экономики Соединенных Штатов», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».
В свою очередь доктор исторических наук, китаист Алексей Маслов спрогнозировал дальнейшие действия Пекина в торговом противостоянии с США. В разговоре с RT аналитик предположил, что Китай будет не только вводить зеркальные пошлины, но и оказывать давление на американский бизнес в КНР. По его мнению, повышаемые из раза в раз проценты тарифов уже не имеют значения, так как происходящее уже говорит о полной блокировке торговых отношений.
«Надо понимать, что быстро это не разрешится. Практически на протяжении всего срока администрации Трампа это будет нарастать. Китай будет применять не только ответные меры по непосредственным тарифам, но и начинать давление на американский бизнес на территории Китая. Например, лишать экспортных лицензий», — поделился китаист.
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FT: Евросоюз ищет способы разорвать газовые контракты с РФ без штрафных санкций
15 апреля 2025, 16:00

Фото: istockphoto/Gri-spb

В Евросоюзе активно ищут возможности окончательно порвать с зависимостью от поставок природного газа от «Газпрома». Причём сделать это так, чтобы избежать штрафных санкций.
Об этом пишет издание The Financial Times со ссылкой на собственные источники. Поставки природного газа из России в структуре европейского импорта сейчас составляют около 11 процентов. Частично эти объемы поставляются из России по долгосрочным контрактам, заключенным между «Газпромом» и местными энергетическими компаниями. В материале газеты не уточняется, о каких именно европейских контрагентах идет речь.

Источники издания отмечают, что в Еврокомиссии активно пытаются свести на нет эту зависимость. Европейские юристы пробуют найти законные способы разорвать долгосрочные контракты с российским монополистом, избежав выплаты значительной неустойки. Они проверяют соглашения на предмет возможности объявления форс-мажора, который бы позволил прекратить сотрудничество в одностороннем порядке.

Фото: istockphoto/vchal

Главная трудность отслеживания таких контрактов состоит в том, что они, как правило, не являются публичными, а их основные положения отличаются в зависимости от конкретного контрагента. Один из собеседников сказал, что боевые действия, продолжающиеся на Украине, не могут стать поводом для объявления форс-мажора.

Поиск возможностей избежать оплаты неустойки за разрыв долгосрочных контрактов с «Газпромом» ведется европейскими юристами в рамках стратегии ЕС по отказу от российских энергоносителей к 2027 году, подразумевающей полный отказ региона от закупок газа из России. Урсула фон дер Ляйен анонсировала публикацию плана реализации этой меры в январе 2025 года, однако окончательный вариант постоянно откладывался из-за внутренних разногласий в ЕС.


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Застрял в XIX веке: политолог оценил эффективность политики Трампа
Политолог Макаркин: мировоззрение Трампа находится на уровне XIX века
15 апреля 2025, 15:33

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Мировоззрение президента США Дональда Трампа в вопросе тарифов и торговой политики находится на уровне конца XIX века, потому он и апеллирует к забытым американским лидерам, в частности Уильяму МакКинли. Об этом заявил первый вице-президент «Центра политических технологий» Алексей Макаркин. Но даже в таких взглядах, по его мнению, можно найти политические нюансы.
«Трамп предвкушает, как все страны с новыми тарифами будут стремиться встретиться с ним лично. Что как бы лишний раз подчеркнет его статус как лидера всего мира. Понятно, что и ответная реакция Трампа будет отражать особенности поведения этих стран, в том числе и европейских. Ему явно предпочтительнее вести прямые переговоры, а не торговаться с европейской бюрократией», — приводит «Вечерняя Москва» слова эксперта.
Тем временем американская газета The Washington Post пишет, что Штаты хотят предложить полноценный список требований к тем странам, которые хотят избежать тарифов и договориться с Вашингтоном, передают argumenti.ru. Издание отмечает, что среди этих условий будет увеличение закупок газа из США, снижение пошлин для американских товаров и снижение налогового давления на крупнейшие американские технологические корпорации.
«Как сообщалось ранее в понедельник, исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су заявил, что хозяин Белого дома Дональд Трамп, «по-видимому, распорядился немедленно начать» переговоры о пошлинах с Сеулом», — подчеркивается в материале.
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Песков: В Москве на Параде Победы ожидается более 20 глав государств
15 апреля 2025, 15:27

Дмитрий Песков

Более 20 руководителей государств и правительств будет присутствовать на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле будут рады всем гостям, которые приедут в Москву и вместе с российским президентом Владимиром Путиным будут отмечать этот великий праздник.

«Этот день архиважен для всех нас, особенно сегодня, когда в Европе, где развивался нацизм, нет единого порыва к его искоренению», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Парад состоится 9 мая на Красной площади, по которой пройдет расчет героев специальной военной операции. Среди гостей ожидаются лидер Белоруссии Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян. Выражали желание посетить Москву председатель КНР Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич.

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Bloomberg: Китай приостановил закупки «Боингов» из-за торговой войны с США
Bloomberg: Китай прекратил закупки самолётов Boeing из-за торговой войны с США
15 апреля 2025, 13:42

Фото: istockphoto/gk-6mt

Китай отказался от покупки самолетов американской корпорации Boeing. Это стало очередным результатом развязанной президентом США Дональдом Трампом торговой войны.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По данным издания, китайские авиакомпании получили распоряжение воздержаться от приобретения как самолетов, так и любого американского авиационного оборудования и запасных частей.

Китай ввел ответные 125-процентные пошлины на товары из США, напоминает агентство. В итоге стоимость произведенных в США самолетов и деталей выросла до запредельных для китайских авиакомпаний величин.

Акции Boeing упали на 4,6 процента на внебиржевых торговых платформах. Действия китайских властей застали корпорацию врасплох, отмечает Bloomberg, при том, что, согласно прогнозам экспертов, в ближайшие 20 лет КНР будет обеспечивать 20 процентов мирового спроса на самолеты.

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Глава СВР Нарышкин назвал требования России по мирному урегулированию на Украине
15 апреля 2025, 13:06

Сергей Нарышкин (Фото: kremlin.ru)

Мирное решение конфликта на Украине подразумевает прежде всего её полностью безъядерный статус. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Кроме того, Киев должен признать суверенитет российских регионов в нынешних границах, а также отменить дискриминационные законы, введённые на Украине после государственного переворота в 2014 году, сообщил глава разведывательного ведомства журналистам перед встречей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В Минск Нарышкин прибыл сегодня, 15 апреля.

«Что касается стратегических целей России после завершения конфликта, то они остаются прежними. Условия мирного соглашения предусматривают, безусловно, безъядерный, нейтральный статус Украины», — сказал глава СВР.

Никто также не отменял задачи по денацификации и демилитаризации соседней страны, поставленные в начале СВО, и это должно быть сделано, добавил Нарышкин.

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