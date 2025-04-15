Спрогнозирован исход торговой войны США и Китая

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Торговая война США с Китаем может обернуться провалом для американской экономики. Об этом заявил доцент ГУУ, экономист Максим Чирков, подчеркнув, что экономика КНР превосходит американскую по паритету покупательной способности на 30%.
«Я думаю, что такие прогнозы достаточно реалистичны. Торговая война, в которую вовлечены Соединенные Штаты, создает серьезные вызовы для их экономики. <…> Думаю, что для США противостояние с Китаем будет весьма непростым и результаты можно будет оценить как провал для экономики Соединенных Штатов», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».В свою очередь доктор исторических наук, китаист Алексей Маслов спрогнозировал дальнейшие действия Пекина в торговом противостоянии с США. В разговоре с RT аналитик предположил, что Китай будет не только вводить зеркальные пошлины, но и оказывать давление на американский бизнес в КНР. По его мнению, повышаемые из раза в раз проценты тарифов уже не имеют значения, так как происходящее уже говорит о полной блокировке торговых отношений.
«Надо понимать, что быстро это не разрешится. Практически на протяжении всего срока администрации Трампа это будет нарастать. Китай будет применять не только ответные меры по непосредственным тарифам, но и начинать давление на американский бизнес на территории Китая. Например, лишать экспортных лицензий», — поделился китаист.Читайте также:
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