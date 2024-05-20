Среди организаторов попытки госпереворота в ДРК заметили американцев и британцев

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Среди организаторов попытки государственного переворота в Демократической Республике Конго (ДРК) есть граждане США, сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на пресс-секретаря армии ДРК Сильвена Экенге.
Кроме того, среди виновных лиц, совершивших попытку государственного переворота, заметили одного конголезца – «натурализованного британца».
Днем 19 мая в ДРК Вооруженным силам (ВС) ДРК удалось предотвратить попытку государственного переворота в стране. По словам представителя вооруженных сил страны Сильвена Экенге, попытка государственного переворота связана с вмешательством извне. Он подчеркнул, что ситуация в стране в настоящее время находится под контролем.
В тот же день стало известно, что лидер повстанцев, пытавшихся совершить государственный переворот, был ликвидирован в ДРК.
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Днем 19 мая в ДРК Вооруженным силам (ВС) ДРК удалось предотвратить попытку государственного переворота в стране. По словам представителя вооруженных сил страны Сильвена Экенге, попытка государственного переворота связана с вмешательством извне. Он подчеркнул, что ситуация в стране в настоящее время находится под контролем.
В тот же день стало известно, что лидер повстанцев, пытавшихся совершить государственный переворот, был ликвидирован в ДРК.
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Александр Климов