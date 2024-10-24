Срок экс-замглавы Минпросвещения Раковой заменён на условный

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«Образование».

В марте 2024 года Ракова получила пять лет колонии. До вступления приговора в силу суд оставил бывшую чиновницу на свободе. Тогда же Марина Ракова подала жалобу на приговор, сообщает Газета.ru.

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Московский городской суд пересмотрел наказание для экс-замглавы министра просвещения.

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«Приговор считать условным с испытательным сроком 5 лет», — постановил суд во время оглашения приговора.

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