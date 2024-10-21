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Сотрудника столичной психбольницы задержали за мошенничество на 600 млн

21 октября 2024, 11:27
Фото: iStock/Yingko

Фото: iStock/Yingko

В Москве заведующего организационно-методическим отделом 13-й психиатрической больницы Эдуарда Федина задержали по делу о мошенничестве в 600 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, Федин помог фигуранту уголовного дела о растрате 600 миллионов. С мужчиной договорились адвокаты обвиняемого. Его госпитализировали в психиатрическую больницу, где после проведения экспертизы обвиняемого признали невменяемым.

Однако преступную схему раскрыли и возбудили уголовное дело. Чертановский суд отправил Федина под домашний арест.



Ранее в Санкт-Петербурге четверых человек, подозреваемых в масштабных хищениях в городской больнице №20, взяли под стражу. По информации следствия, обвиняемые, включая заместителя главного врача Наталию Чоху, совершали мошенничество в особо крупном размере. Общая сумма хищений составляет около 344 миллионов рублей.

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Число пострадавших в аварии с автобусом в Люберцах выросло до 12
21 октября 2024, 11:58

Фото: ДТП в Люберцах / пресс-служба прокуратуры МО

Число пострадавших в результате аварии с участием автобуса в Люберцах увеличилось до 12 человек. Такие данные привели в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«В ДТП пострадали 12 пассажиров автобуса, в том числе ребёнок, а также водитель и пассажир легкового автомобиля. Им оказали необходимую медицинскую помощь», – рассказали в надзорном ведомстве.
Там подчеркнули, что прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту ДТП с участием рейсового автобуса.

Ранее сообщалось, что в аварии получили травмы три человека. По информации Главного управления МВД России по Московской области, на 27-м км автодороги М-5 «Урал» водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной.

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#автомобиль
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Четыре мигранта изнасиловали соотечественницу в московском парке
Четыре мигранта из Узбекистана изнасиловали соотечественницу в парке Москвы
21 октября 2024, 11:58

Фото: istock/Tinnakorn Jorruang

В парке Москвы четверо узбекских мигрантов изнасиловали свою соотечественницу. Инцидент произошел ночью 20 октября в районе улицы Краснобогатырской.
«Трое из нападавших насиловали жертву, а четвертый сторожил, обеспечивая безопасность для своих сообщников», — сообщает Следственный комитет по Москве.

Все четверых оперативно задержали. Дело расследует Преображенский межрайонный отдел Следственного комитета по Восточному округу Москвы. Преступление квалифицировали по 131 статье УК — изнасилование, совершенное группой лиц.

Следствие планирует обратиться в Преображенский районный суд с просьбой об аресте мигрантов. За групповое изнасилование им грозит до 10 лет колонии.

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Три человека госпитализированы после аварии с маршруткой в Люберцах
21 октября 2024, 11:30

Фото: iStock / Aleksei Andreev

Три человека получили травмы в результате аварии с участием маршрутного такси и легковой машины в Люберцах. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«ДТП произошло около 12:20 на 27-м км автодороги М-5 «Урал». По предварительным данным, водитель маршрутного микроавтобуса 1992 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной Ford», – сообщили ТАСС в ведомстве.
Все трое пострадавших госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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Житель Архангельска убил новорожденного сына, матери которого было 15 лет

Молодого сына воронежского чиновника задержали за размещение наркотиков в лесополосе
#госавтоинспекция
#дтп
#авария
#люберцы
#подмосковье
#московская область
#гаи
#маршрутка
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Житель Архангельска убил новорожденного сына, матери которого было 15 лет
21 октября 2024, 11:16

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Сотрудники СК РФ направили в суд дело 19-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в том, что он оставил умирать в лесу своего новорожденного сына. Ребёнок был рожден его 15-летней подругой в общественном туалете торгового центра.
По данным регионального СУСК РФ, молодой человек узнал о рождении сына в августе 2023 года. В стремлении скрыть этот факт и избежать родительских обязанностей, он завернул новорожденного в одежду и, проявив особую жестокость, оставил его в безлюдном месте лесополосы.

«Желая скрыть факт рождения сына, чтобы не осуществлять родительские обязанности, обвиняемый завернул новорожденного в одежду и, проявляя особую жестокость, отнес его и оставил без тепла, еды и воды в безлюдном месте лесополосы в районе улицы Энтузиастов», — отмечается в сообщении.

Дополнительно следствие установило, что обвиняемый также имел половые связи с двумя 15-летними девушками. Одна из них была вовлечена в изготовление и отправку порнографических материалов. Помимо этого, житель Архангельска отправлял ей фотографии сексуального характера.

Во время следствия он находился под стражей и частично признал свою вину. Следственные органы собрали достаточную доказательную базу, дело было направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Отмечается, что обвинения включают в себя убийство малолетнего с особой жестокостью, развратные действия в отношении несовершеннолетних и использование их в целях изготовления порнографических материалов.

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#суд
#следствие
#рф
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На учениях в Уэльсе погиб британский инструктор, тренировавший солдат ВСУ
21 октября 2024, 09:59

Фото: istockphoto/Arseniy45

В Уэльсе погиб ранее тренировавший украинских солдат британский инструктор. Это произошло во время военных учений.
По сообщению газеты The Telegraph со ссылкой на информацию министерства обороны Великобритании, речь идёт о 35-летнем капрале десантно-диверсионного полка Крисе Джилле. Он погиб во время ночных учений в горном массиве Брекон-Биконс в Уэльсе. Подчёркивается, что прежде капрал помогал подготавливать военнослужащих украинских войск к ведению боевых действий.

Учения проходили на полигоне «Корт-и-Голлен» в трех километрах от города Крикхауэлл. Подробностей о гибели военного издание не приводит. Отмечается только, что причина его смерти не связана с боевыми действиями.

Со времён запуска Британией программы обучения украинских военнослужащих Interflex по ней прошли обучение более 45 тысяч солдат ВСУ. В британском Минобороны заявили, что продлят действие этой программы до конца 2025 года.

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#учения
#обучение
#всу
#минобороны
#солдат
#великобритания
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В Техасе остановлена казнь мужчины, приговоренного за невозможное преступление
21 октября 2024, 08:14

Фото: iStock/Nastco

В штате Техас в последний момент была остановлена казнь Роберта Робертсона, которому должны были привести в исполнение смертный приговор 17 октября. Об этом информирует издание The Washington Post.
Робертсон был приговорен за преступление, которое, по мнению многочисленных экспертов, является невозможным. Юристы приговоренного пытались добиться отмены казни, однако их прошение было отклонено Верховным судом США.

Несмотря на это, Конгресс штата Техас единогласно проголосовал за необходимость заслушивания дела Робертсона через неделю. Политики, представляющие как республиканцев, так и демократов, нашли общий язык в этом вопросе, несмотря на свои обычные разногласия.

За 90 минут до запланированной казни окружной суд выпустил временный запретительный приказ, требующий сохранить жизнь Робертсона до слушаний в Конгрессе. Прокуратура обжаловала это решение в апелляционном суде по уголовным делам штата Техас. Несмотря на разногласия среди судей, апелляционный суд разрешил исполнение приговора.

Однако в последние минуты перед казнью конгрессмены подали собственную апелляцию в Верховный суд штата Техас. Пока судьи заседали, исполнение приговора было задержано на четыре часа. В итоге Верховный суд принял решение отложить казнь.

Робертсон был приговорен после трагической смерти своей двухлетней дочери. Ночью в 2002 году он проснулся, услышав, как девочка упала с кровати. Он успокоил её, положил обратно и снова лег спать. Утром мужчина обнаружил её без сознания с посиневшими губами. Спасти девочку не удалось.

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#суд
#сша
#преступление
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У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение
21 октября 2024, 05:51

Фото: istockphoto/Petrovich9

Землетрясение до трех баллов произошло у берегов Камчатки в Тихом океане. Об этом сообщает Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук.
«Землетрясение произошло в Авачинском заливе Тихого океана в 122 километрах от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда в эпицентре составила 4,7», – отметили ученые.

По оценкам специалистов, в некоторых районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до трех баллов.

Жертвы и разрушения отсутствуют. Угроза цунами не объявлялась.

В четверг, 10 октября, в Камчатском крае произошло землетрясение силой пять баллов по шкале Рихтера. Эпицентр находился в 95 км от Петропавловска-Камчатского.

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#камчатка
#ран
#землетрясение
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Молодого сына воронежского чиновника задержали за размещение наркотиков в лесополосе
21 октября 2024, 05:30

Фото: iStock/Rawf8

18 октября 20-летний сын воронежского губернатора Игоря Кильноса был пойман с поличным в Лисинском районе по подозрению в незаконном обороте наркотиков. По данным «МОЕ! Online» («МО») у молодого человека в лесном массиве было спрятано около 40 тайников синтетических наркотиков.
В отделения Министерства внутренних дел, мужчина был пойман с поличным. Глава района Кирнос подтвердил связь между двумя мужчинами, он ожидает решения суда.

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#воронежская область
#наркотики
#задержание
#полиция
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Мирный житель пострадал в ходе атаки ВСУ на российское село
Губернатор Гладков: ВСУ повторно атаковали дроном Грузское, ранен житель
21 октября 2024, 04:53

Фото: istockphoto/NatureNow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно атаковали село Грузское Борисовского района Белгородской области, в результате чего пострадал еще один мирный житель. Об этом инциденте сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
По его словам, противник сбросил взрывчатку с беспилотника, в результате чего у раненого были диагностированы осколочные ранения и перелом ноги. В больницу его доставили на попутном транспорте.

«Информация о последствиях атаки уточняется. Обход территории будет проведён в светлое время суток», – написал Гладков.

Ранее он сообщил, что в результате обстрела в Белгородской области пострадали четыре человека. Одна из них, 12-летняя девочка, получила слепое осколочное ранение в плечо.

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#белгородская область
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