Сотрудника столичной психбольницы задержали за мошенничество на 600 млн

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В Москве заведующего организационно-методическим отделом 13-й психиатрической больницы Эдуарда Федина задержали по делу о мошенничестве в 600 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, Федин помог фигуранту уголовного дела о растрате 600 миллионов. С мужчиной договорились адвокаты обвиняемого. Его госпитализировали в психиатрическую больницу, где после проведения экспертизы обвиняемого признали невменяемым.
Однако преступную схему раскрыли и возбудили уголовное дело. Чертановский суд отправил Федина под домашний арест.
Ранее в Санкт-Петербурге четверых человек, подозреваемых в масштабных хищениях в городской больнице №20, взяли под стражу. По информации следствия, обвиняемые, включая заместителя главного врача Наталию Чоху, совершали мошенничество в особо крупном размере. Общая сумма хищений составляет около 344 миллионов рублей.
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Однако преступную схему раскрыли и возбудили уголовное дело. Чертановский суд отправил Федина под домашний арест.
Ранее в Санкт-Петербурге четверых человек, подозреваемых в масштабных хищениях в городской больнице №20, взяли под стражу. По информации следствия, обвиняемые, включая заместителя главного врача Наталию Чоху, совершали мошенничество в особо крупном размере. Общая сумма хищений составляет около 344 миллионов рублей.
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Элина Позднякова