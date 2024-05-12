СРЗП воздержится от голосования по кандидатуре Дегтярёва на пост главы Минспорта

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Политическая партия «Справедливая Россия - За правду» воздержится от голосования за кандидатуру губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва на пост министра спорта, об этом сообщил лидер СРЗП Сергей Миронов.
«Кроме того, мы воздержимся по кандидату на пост главы Минспорта – у М. Дегтярева есть опыт руководства думским профильным комитетом, но не уверен, что этого достаточно для новой должности», — цитирует лидера партии пресс-служба Миронова.
Напомним, 11 мая председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин представил на рассмотрение в Государственную думу новый состав Кабмина РФ. Правительство сложило свои полномочия после инаугурации российского лидера Владимира Путина 7 мая.
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