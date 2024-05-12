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СРЗП воздержится от голосования по кандидатуре Дегтярёва на пост главы Минспорта

12 мая 2024, 09:51
Фото: Официальный сайт Кремля

Фото: Официальный сайт Кремля

Политическая партия «Справедливая Россия - За правду» воздержится от голосования за кандидатуру губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва на пост министра спорта, об этом сообщил лидер СРЗП Сергей Миронов.


«Кроме того, мы воздержимся по кандидату на пост главы Минспорта – у М. Дегтярева есть опыт руководства думским профильным комитетом, но не уверен, что этого достаточно для новой должности», — цитирует лидера партии пресс-служба Миронова.

Напомним, 11 мая председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин представил на рассмотрение в Государственную думу новый состав Кабмина РФ. Правительство сложило свои полномочия после инаугурации российского лидера Владимира Путина 7 мая.

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#правительство
#минспорта
#госдума
Украина внесла участницу «Евровидения» в базу «Миротворец»
Певицу Голан, представившую Израиль на «Евровидение», внесли в базу «Миротворец»
12 мая 2024, 10:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Певицу Эден Голан, которая представила Израиль на «Евровидение-2024», внесли в базу «Миротворец», об этом сообщает УНИАН.
Как пишет агентство, в базе появилась карточка с фотографией и датой рождения израильской певицы.

На сайте «Миротворец» утверждают, что Голан «сознательно нарушила» границу Украины, а также занималась «незаконной коммерческой деятельностью» и участвовала в «антиукраинских мероприятиях».

Далее уточняется, что в 2016 году Голан приняла участие в «Новой волне» в Крыму.

Финал «Евровидения-2024» состоялся 11 мая в шведском городе Мальмё. Представители России в конкурсе участие не принимали.

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#евровидение
#израиль
#украина
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Пушков посоветовал Макрону «прикусить язык» после его слов о сдерживании России
12 мая 2024, 07:42

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне, 11 мая, заявил, что Европа должна быть готова сдержать Россию, если Москва «зайдёт слишком далеко» в украинском конфликте. На это высказывание французского лидера резко отреагировал сенатор Алексей Пушков.
По словам Макрона, Франция вовсе «не держава войны, а держава мира», но если Европа хочет мира, то нужно быть готовым его защищать. Французский президент также в очередной раз не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвёт фронт и последует просьба от Киева.

«Макрон никак не успокоится. Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить», — написал российский сенатор в своём телеграм-канале.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что европейские союзники Киева не могут не замечать, что ситуация стремительно меняется и грозит Украине полным крахом, поэтому они сознательно нагнетают напряжённость.

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#рф
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Сенатор Чижов назвал фикцией конференцию по Украине без участия России
12 мая 2024, 07:26

Фото: istockphoto/OlgaKorica

Любые мирные переговоры по Украине без участия России являются фикцией. Москва не станет отправлять своих представителей «на посиделки» в Швейцарию в июне даже при наличии приглашения.
Об этом заявил в разговоре с РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне Владимир Чижов. По его словам, больше половины потенциальных участников этой конференции вовсе не хотят туда ехать, а если и поедут, то без всякого энтузиазма.

Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов ранее сообщал, что Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, но Москва не собирается в нём участвовать в любом случае. По его словам, усиленно продвигаемая организаторами встречи идея нежизнеспособной «формулы мира» является неприемлемой для Кремля, так как в ней не учитываются интересы России.

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#переговоры
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Объявлена дата рассмотрения кандидатур на посты министров и вице-премьеров
Комитеты ГД рассмотрят кандидатуры на посты министров и вице-премьеров 12 мая
12 мая 2024, 05:51

Фото: iStock/Oleg Elkov

Комитеты Государственной Думы рассмотрят кандидатуры вице-премьеров и министров 12 мая, сообщил РИА Новости с ссылкой на спикера парламента Вячеслава Володина.
Расширенные заседания комиссии пройдут с 12:00 до 18:00. Кандидаты должны представить программу деятельности, после чего результаты будут направлены на Совет Госдумы.

Заседание пройдут в открытом формате. Представители органов исполнительной власти России примут участие в заседании по видеосвязи.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром России. Также стало известно, что кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства поддержали 375 депутатов Госдумы. Ни один депутат не высказался против назначения. В то же время 57 депутатов воздержались от голосования.

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Британский десант высадился недалеко от российской границы
12 мая 2024, 05:32

Фото: iStock/Ricardo_ha77

Великобритания и США провели учения по высадке десанта в эстонском городе Нурмси в рамках учений Swift Response. Это произошло после того, как Министерство обороны России сообщило, что российские войска освободили пять населенных пунктов в Харьковской области. Об этом сообщило издание The Mirror.
В учениях у российской границы приняли участие 142 человека. Среди них были 82 британских и 60 американских солдат.

Международные учения Swift Response 23 проходят одновременно в Эстонии, Испании и Греции. Они являются частью американских учений Defender 23 и связаны с польскими учениями Anaconda 23.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки российской армии «Север» захватили пять населенных пунктов в Харьковской области. По данным Министерства обороны РФ, российские войска заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечья.

10 мая украинские власти сообщили о начале эвакуации соседних населенных пунктов из Волчанске в Харьковской области. По сообщениям, из города были эвакуированы все дети, а большинство населения покинуло на личном автотранспорте.

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Трамп пообещал запечатать границу в случае победы на выборах
12 мая 2024, 05:21

Фото: сайт Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что закроет южную границу страны, если победит на президентских выборах в ноябре, передает РИА Новости.
На митинге в Нью-Джерси, в котором приняли участие от 80 000 до 100 000 человек, Трамп подчеркнул, что намерен «запечатать» границу США.

«В первый же день работы моей новой администрации я запечатаю южную границу, положу конец этому нашествию … и отправлю нелегальных союзников Джо Байдена домой – туда, где им самое место», – обещал он.

Политик также заверил, что когда он вернется к власти в США, он начнет «самую масштабную в американской истории операцию по депортации».

Ранее Трамп предложил Байдену провести дебаты в Белом доме.

«В любое время, где угодно, в любом месте. Давай, Джо. Давай дебатировать!» – пригласил политика Трамп.

Байден в ответ попросил организовать встречу.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Основными кандидатами считаются Дональд Трамп и Джо Байден.

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#граница
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Эрдоган назвал причину отмены визита в США
Эрдоган объяснил отмену визита в США, сославшись на плотный график
12 мая 2024, 01:32

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью греческой газете «Катимерини» рассказал об отмене своего визита в США.
По его словам, причина отмены визита связана с плотным графиком обеих сторон.

«Как вы знаете, Соединенные Штаты находятся накануне выборов, и график господина [Джо] Байдена стал еще более плотным», – сказал он.

Политик добавил, что такой визит мог бы состояться в удобное для обеих сторон время. Он отметил, что в настоящее время рассматриваются подходящие даты.

Турецкий лидер также подчеркнул, что Анкара выступает за сохранение политического баланса США в турецко-греческих отношениях.

Визит Эрдогана в США был запланирован на 9 мая. В начале апреля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что во время визита Эрдоган обсудит с американским лидером Джо Байденом риски, связанные с конфликтом на Украине.

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#график
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Полиция применила водометы против протестующих в Тель-Авиве
Полиция применила водометы и конные отряды против протестующих в Тель-Авиве
12 мая 2024, 01:15

Фото: iStock/artolympic

Полиция применила водометы и конную кавалерию для разгона антиправительственной демонстрации в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.
По его словам, после митинга сотни демонстрантов направились в центр города и попытались перекрыть движение. Конная полиция преградила путь демонстрантам. Некоторым группам удалось прорваться через баррикаду, после чего были применены водометы. В результате несколько митингующих были задержаны.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что почти все батальоны ХАМАСа уничтожены.

«Нам осталось уничтожить еще четыре в Рафахе. Именно поэтому мы хотим войти в Рафах, потому что мы не можем их там оставить», – отметил он.

7 мая пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке заявил, что Израиль нарушил все пять международных законов при эвакуации в секторе Газа в начале операции на территории Рафаха.

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#полиция
#сектор газа
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#хамас
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В Госдуме раскрыли условие для переговоров между Россией и Украиной
12 мая 2024, 01:01

Фото: iStock/Diy13

Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал заявление президента Чехии Петра Павела о том, что он предложит Украине «гарантии безопасности в двусторонних соглашениях», когда будет присутствовать на саммите НАТО в Вашингтоне.
Слуцкий назвал это условием для переговоров между Россией и Украиной и подчеркнул, что диалог возможен при наличии гарантий безопасности Москвы.

«Мы предлагали закрепить их на принципах взаимности в юридически обязывающем договоре в декабре 2021 года, но нам тогда продолжали лгать и рассказывать про "политику открытых дверей НАТО". Итог известен», – отметил он.

Ранее Петр Павел заявил, что участники саммита НАТО в Вашингтоне не будут принимать решение о членстве Украины в альянсе. Он также объявил о планах предоставить Киеву новые гарантии безопасности на основе двусторонних соглашений.

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