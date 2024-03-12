США анонсировали передачу Украине очередного пакета военной помощи

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu
США передадут Украине очередной пакет военной помощи на 300 миллионов долларов. Об этом заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
Во вторник, 12 марта, он от лица президента Джо Байдена объявил о передаче пакета военной помощи в размере 300 миллионов долларов для удовлетворения наиболее острых нужд Украины.
Отмечается, что в пакет военной помощи вошли ракеты ATACMS, дополнительные снаряды для 155-миллиметровых гаубиц и управляемой ракетной системы залпового огня (РСЗО).
Ранее телеканал CNN сообщал, что Россия производит втрое больше артиллерийских снарядов, чем США и Евросоюз вместе взятые.
Читайте также:
Бывший полковник США охарактеризовал помощь Киеву как тяжкое бремя для Байдена
В США обеспокоены операцией американских военных на Украине
США находятся в более опасном положении, нежели Россия, заявил учёный Турчин
Отмечается, что в пакет военной помощи вошли ракеты ATACMS, дополнительные снаряды для 155-миллиметровых гаубиц и управляемой ракетной системы залпового огня (РСЗО).
Читайте также:
Бывший полковник США охарактеризовал помощь Киеву как тяжкое бремя для Байдена
В США обеспокоены операцией американских военных на Украине
США находятся в более опасном положении, нежели Россия, заявил учёный Турчин
Анастасия Чинкова