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Присутствие военных из США на Украине для обучения бойцов ВСУ спровоцировало бы опасную эскалацию. Об этом сообщает American Conservative.
Украинских военных недостаточно обучают применению поставленных Украине высокотехнологичных видов вооружения, что ставит под сомнение их эффективное использование.
Кроме того, американские войска обучением украинцев ставят себя в опасное положение, провоцируя прямое столкновение с российской армией, что в результате может привести к масштабному конфликту с участием войск НАТО и даже к ядерной эскалации.
Также высок риск потери или кражи техники из-за неполных транспортных накладных при передаче вооружения и плохой логистической поддержке.
Авторы статьи указывают на то, что американские власти, как правильно, не знают, куда конкретно попадает поставляемое Киеву американское вооружение.
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Кроме того, американские войска обучением украинцев ставят себя в опасное положение, провоцируя прямое столкновение с российской армией, что в результате может привести к масштабному конфликту с участием войск НАТО и даже к ядерной эскалации.
Авторы статьи указывают на то, что американские власти, как правильно, не знают, куда конкретно попадает поставляемое Киеву американское вооружение.
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Анастасия Чинкова