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США анонсировали выделение Киеву нового пакета помощи

Белый дом намеревается на днях выделить очередной транш военной помощи Киеву
14 мая 2024, 01:56
Фото: istock / PromesaArtStudio

Фото: istock / PromesaArtStudio

Соединенные Штаты планируют выделить Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.
Салливан отметил, что о таком шаге объявят в ближайшие дни. Украина будет каждую неделю получать от США все новые партии оружия, заявил Салливан.

«Вы увидите стабильный поток (военной помощи - ред.) неделя за неделей», — сообщил он журналистам в ходе брифинга.


Как пояснил советник Белого дома, вследствие многомесячной задержки с выделением конгрессом Штатов дополнительной финансовой помощи на нужды Киева, «Украина попала в яму», из которой Вашингтон пытается ее вытащить как можно быстрее.

При этом Салливан отметил, что поставки оружия украинским войскам каждую неделю не обязательно означают выделение все новых пакетов военной помощи с той же периодичностью.

«Я не стану предполагать, что выделение будет происходить каждую неделю», — подчеркнул Салливан.

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Как работает Совет безопасности РФ и чем будет заниматься Шойгу на посту секретаря Совбеза
Новая должность Сергея Шойгу: за что отвечает секретарь Совбеза РФ
14 мая 2024, 00:01

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности вместо Николая Патрушева.
В материале «Радио 1» расскажем о структуре Совбеза, какова роль органа и чем будет заниматься экс-министр обороны Сергей Шойгу на новом посту.

Что такое Совбез РФ

Совет безопасности (СБ) РФ – конституционный государственный и консультативно-совещательный орган при президенте России. Он появился 5 марта 1992 года, его предшественником можно считать Совбез СССР.

Совбез — конституционный совещательный орган, осуществляемый подготовку решений президента по вопросам обеспечения безопасности, военного строительства, организации обороны, военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, а также по вопросам, связанным с защитой конституционного строя, независимости и территориальной целостности РФ.

Структура Совбеза

Решения по структуре Совбеза принимаются его главой – президентом Владимиром Путиным. Кроме президента, в состав совета по должности входят 12 постоянных членов, включая секретаря СБ, и 18 членов, назначаемых президентом по представлению секретаря. Основные рабочие органы — 11 межведомственных комиссий.

Какая функция секретаря Совбеза

На секретаря СБ РФ возложены функции организации работы СБ и руководства его аппаратом. Секретарь Совбеза РФ сообщает президенту о состоянии национальной безопасности и докладывает главе России о состоянии нацбезопасности и мерах по ее укреплению.

Орган также выделяет основные направления внешней политики и дает оценку эффективности федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения национальной безопасности.

На что влияет Совбез

Постоянные члены Совета безопасности РФ в ходе заседаний принимает решения, которые затем утверждает президент. После вступления в силу, решения становятся обязательными для исполнения должностными лицами и государственными органами.

Чем будет заниматься Шойгу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Шойгу в должности секретаря СБ будет заместителем президентской комиссии по ВПК.

«Что касается Сергея Кужугетовича Шойгу, он в должности секретаря Совбеза будет одновременно заместителем президента в комиссии по ВПК, и он глубоко погружен в эту работу, он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям, часто посещает эти предприятия», – рассказал Песков журналистам.
Помимо этого, из структуры Минобороны указом президента выведена Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, которая будет подчинена напрямую президенту. Шойгу будет курировать работу ФСВТС, но не будет ее руководителем. Непосредственным главой ФСВТС является Дмитрий Шугаев.

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Вучич неожиданно оправдался за радушный прием жены Зеленского
Вучич рассказал о причинах радушного приема украинских политиков в Белграде
13 мая 2024, 23:44

Фото: сайт Кремля

Сербии нужно сотрудничать с Украиной, не признавшей самопровозглашенное Косово. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич, объясняя приём супруги Владимира Зеленского Елены в Белграде. Об этом пишет РИА Новости.
«А чего вы хотите от меня — не разговаривать со страной с 40 миллионами населения, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии? Которая не признала Косово?» — задался вопросом политик.
Как утверждает Вучич, перед ним стоит задача заручиться поддержкой Киева, чтобы он выступил против приема Косово в Совет Европы.

До этого глава Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова заявила, что приём Елены Зеленской в Белграде вызовет недовольство в Сербии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Слуцкий: Белоусов — нестандартно мыслящий, преданный России человек
13 мая 2024, 22:19

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что кандидат на должность министра обороны Андрей Белоусов является преданным стране и нестандартно мыслящим человеком.
Он выразил уверенность в том, что Белоусов справится с возложенными на него задачами на новой должности.

При этом Слуцкий отметил, что не понимает коллег, которые выступают против его кандидатуры на пост министра.

«Уверен, что Андрей Рэмович — человек, мыслящий нестандартно, преданный президенту России, русскому миру. С непростыми задачами, на него возложенными, сумеет справиться. Но я не совсем понимаю коллег, которые голосуют против, понимая, что всё равно эти члены правительства будут назначены. Это деструктивный подход и попытка запутать избирателей», — высказал своё мнение в беседе с NEWS.ru Слуцкий.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов положительно отзывался о предложении президента России Владимира Путина назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова, поскольку знания и опыт последнего сейчас очень необходимы.

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Песков: Шойгу будет курировать работу ФСВТС, но не руководить службой
13 мая 2024, 19:58

Фото: сайт Кремля

Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу, занимая должность секретаря Совбеза РФ, будет отвечать за курирование работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), но не будет её прямым руководителем.
Об этом в интервью РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что руководителем ФСВТС по-прежнему остаётся Дмитрий Шугаев.

«Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет», — заявил пресс-секретарь президента.
Ранее Песков уточнял, что Шойгу будет следить за деятельностью ФСВТС и будет заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу (ВПК).

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Экс-командующий ВМС Украины объявлен в розыск в РФ
13 мая 2024, 19:57

Фото: iStock/TheaDesign

МВД России объявило в розыск экс-командующего ВМС Украины Игоря Воронченко.
Информация об этом появилась в базе ведомства. Игорь Александрович Воронченко 1964 года рождения разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. По какой именно — в сообщении не указывается.

Ранее Следственный комитет России сообщили, что следователи предъявили обвинение экс-командующему Военно-морскими силами Украины Воронченко. Он занимал соответствующую должность с июля 2016 по июнь 2020 года.

Подробностей ​не приводится.

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Путин провел совещание Совбеза России с новым секретарем Сергеем Шойгу
13 мая 2024, 19:39

Фото: сайт Кремля

Президент Владимир Путин провел совещание Совета безопасности России, об этом сообщила пресс-служба Кремля.
На совещании присутствовал экс-министр обороны Сергей Шойгу, который в настоящее время назначен секретарем Совбеза вместо Николая Патрушева.

Темой совещания, по информации пресс-службы Кремля, стало «выстраивание отношений с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве».

Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Сергей Шойгу будет курировать деятельность Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, однако руководить ею не будет. О том, какие еще кадровые перестановки произошли в правительстве, читайте в материале Радио 1».

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#путин
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«Украину не будет смысла восстанавливать»: Столтенберг сделал шокирующее заявление
Столтенберг: Украину не будет смысла восстанавливать при её поражении
13 мая 2024, 18:59

Фото: iStock/Zeferli

Украину не будет смысла восстанавливать, если она проиграет в конфликте с Россией. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг в рамках молодежного саммита Североатлантического альянса.
«Что касается восстановления Украины после войны, то сначала нужно добиться, чтобы она одержала верх. Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине», — заявил Столтенберг.

Однако он подчеркнул, что сейчас главной задачей являются регулярные поставки вооружения Украине. Тогда НАТО поможет Украине восстановить институты безопасности и вступить в альянс.

Ранее Столтенберг также заявлял, что доверие Украины к союзникам, включая страны-участницы НАТО, пошатнулось из-за задержек в поставках оружия.

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«Тревожное событие»: В Германии сделали громкое заявление о Белоусове
BZ: назначение Белоусова главой Минобороны станет тревожным знаком для Запада
13 мая 2024, 18:22

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Президент России Владимир Путин послал Западу и Украине жёсткий сигнал, предложив Андрея Белоусова в качестве нового министра Обороны РФ. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
«Назначение Андрея Белоусова является чрезвычайно тревожным событием как для Украины, так и для Запада», — говорится в статье.

При этом издание утверждает, что подобным назначением Москва даёт понять, что делает ставку на перевооружение и адаптацию экономики к длительному конфликту. Таким образом, автор статьи выразил уверенность, что Россия не намерена сворачивать с о своего пути.

Напомним, 12 мая президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ.

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«Приезжал и алтарничал»: появились подробности о тайной жизни нового министра обороны
Кандидат на пост министра обороны Белоусов помогал священнослужителям в храме
13 мая 2024, 18:07

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов помогал священнослужителям в храме, который находится в деревне Пучково Троицкого административного округа Москвы. Об этом сообщает KP.RU.
После того, как президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Белоусова на пост главы Минобороны РФ в сети появилась фотография, где экс-вице-премьер стоит в церковных одеяниях.

Предполагалось, что Белоусов служил алтарником в одной из церквей Владимирской области, однако данная информация не подтвердилась. Оказалось, что фото было сделано в храме, находящемся в деревне Пучково.

«Нельзя сказать, что Андрей Рэмович служил у нас в храме алтарником. Иногда приезжал и алтарничал», — рассказал настоятель храма протоиерей Леонид Царевский.

Он добавил, что в последнее время Белоусов редко приезжает в этот храм. Сейчас он стал ездить в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

По словам Царевского, бывший вице-премьер помогал им строить православную школу. Он является воцерковленным, честным и бескомпромиссным человеком. Таким образом, протоиерей уверен, что знания и опыт Белоусова помогут военной отрасли.

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