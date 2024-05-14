США анонсировали выделение Киеву нового пакета помощи

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Соединенные Штаты планируют выделить Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.
Салливан отметил, что о таком шаге объявят в ближайшие дни. Украина будет каждую неделю получать от США все новые партии оружия, заявил Салливан.
Как пояснил советник Белого дома, вследствие многомесячной задержки с выделением конгрессом Штатов дополнительной финансовой помощи на нужды Киева, «Украина попала в яму», из которой Вашингтон пытается ее вытащить как можно быстрее.
При этом Салливан отметил, что поставки оружия украинским войскам каждую неделю не обязательно означают выделение все новых пакетов военной помощи с той же периодичностью.
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«Вы увидите стабильный поток (военной помощи - ред.) неделя за неделей», — сообщил он журналистам в ходе брифинга.
Как пояснил советник Белого дома, вследствие многомесячной задержки с выделением конгрессом Штатов дополнительной финансовой помощи на нужды Киева, «Украина попала в яму», из которой Вашингтон пытается ее вытащить как можно быстрее.
При этом Салливан отметил, что поставки оружия украинским войскам каждую неделю не обязательно означают выделение все новых пакетов военной помощи с той же периодичностью.
«Я не стану предполагать, что выделение будет происходить каждую неделю», — подчеркнул Салливан.
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Алина Юрчак